Спектакль Ревизор

Классический спектакль по Гоголю в театре имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета представляет классическую постановку комедии Николая Гоголя «Ревизор» в постановке Заслуженного деятеля искусств России Сергея Федотова. Это произведение остаётся актуальным благодаря своему глубокому проникновению в человеческую природу.

Особенности спектакля

В нашей версии зритель не увидит футуристических декораций. Персонажи придерживаются традиций XIX века, что позволяет сохранить атмосферу оригинала. Постановка максимально приближена к замыслу Гоголя, передавая курьёзный страх простого служащего перед мнимым проверяющим.

Темы и идеи

«Ревизор» раскрывает изворотливость и коварство людей, стремящихся избежать ответственности за свои проступки. Гоголь мастерски показывает атмосферу жизни низших чиновников. Сам автор писал: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России».

Приглашаем ценителей

Эта классическая постановка придётся по вкусу ценителям подлинного театрального искусства. Не упустите возможность увидеть бессмертную комедию, которая остаётся актуальной и сегодня.