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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классический спектакль по Гоголю в театре имени Ленсовета

Театр имени Ленсовета представляет классическую постановку комедии Николая Гоголя «Ревизор» в постановке Заслуженного деятеля искусств России Сергея Федотова. Это произведение остаётся актуальным благодаря своему глубокому проникновению в человеческую природу.

Особенности спектакля

В нашей версии зритель не увидит футуристических декораций. Персонажи придерживаются традиций XIX века, что позволяет сохранить атмосферу оригинала. Постановка максимально приближена к замыслу Гоголя, передавая курьёзный страх простого служащего перед мнимым проверяющим.

Темы и идеи

«Ревизор» раскрывает изворотливость и коварство людей, стремящихся избежать ответственности за свои проступки. Гоголь мастерски показывает атмосферу жизни низших чиновников. Сам автор писал: «В «Ревизоре» я решился собрать в одну кучу всё дурное в России».

Приглашаем ценителей

Эта классическая постановка придётся по вкусу ценителям подлинного театрального искусства. Не упустите возможность увидеть бессмертную комедию, которая остаётся актуальной и сегодня.

Режиссер
Сергей Федотов
В ролях
Сергей Мигицко
Александр Сулимов
Анна Алексахина
Маргарита Алешина
Римма Саркисян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
13:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор

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