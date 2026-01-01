Спектакль Ревизор

Гоголь: Наследие совести

Спектакль Александра Славутского представляет собой размышление о совести, которая рано или поздно задаст каждому из нас вопросы о прожитой жизни. Режиссер подчеркивает: «Я убежден, что Гоголь писал не просто комедию, он написал беспощадную правду о человеке, о грехе и покаянии, о душе человеческой, о совести, о жизни и смерти, о том, что за все придется платить. Мы, к сожалению, живем так, как будто вечны, как будто не придется отвечать за свои поступки перед самым строгим судьей — совестью своей. И Гоголь предупреждает нас об этом, заставляя судить, прежде всего, самих себя».

На сцене выступят:

Народные артисты Татарстана: Илья Славутский, Елена Ряшина, Марат Голубев

Артисты: Павел Лазарев, Алена Козлова, Виктор Шестаков

Заслуженные артисты Татарстана: Алексей Захаров, Александр Малинин, Илья Скрябин

Артисты: Владимир Леонтьев, Николай Чайка, Георгий Логинов и другие

О спектакле

Данное произведение Н.В. Гоголя представлено в формате комедии в двух действиях. Режиссером-постановщиком является народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, лауреат Премии Правительства России им. Ф. Волкова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» — Александр Славутский.

