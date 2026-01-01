Спектакль Ревизор

Ревизор
12+
Продолжительность 180 минут
О спектакле

Гоголь: Наследие совести

Спектакль Александра Славутского представляет собой размышление о совести, которая рано или поздно задаст каждому из нас вопросы о прожитой жизни. Режиссер подчеркивает: «Я убежден, что Гоголь писал не просто комедию, он написал беспощадную правду о человеке, о грехе и покаянии, о душе человеческой, о совести, о жизни и смерти, о том, что за все придется платить. Мы, к сожалению, живем так, как будто вечны, как будто не придется отвечать за свои поступки перед самым строгим судьей — совестью своей. И Гоголь предупреждает нас об этом, заставляя судить, прежде всего, самих себя».

На сцене выступят:

  • Народные артисты Татарстана: Илья Славутский, Елена Ряшина, Марат Голубев
  • Артисты: Павел Лазарев, Алена Козлова, Виктор Шестаков
  • Заслуженные артисты Татарстана: Алексей Захаров, Александр Малинин, Илья Скрябин
  • Артисты: Владимир Леонтьев, Николай Чайка, Георгий Логинов и другие

Данное произведение Н.В. Гоголя представлено в формате комедии в двух действиях. Режиссером-постановщиком является народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г.Тукая, лауреат Премии Правительства России им. Ф. Волкова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» — Александр Славутский.

Команда создателей

  • Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств России, народный художник Татарстана, лауреат Гос. премии Татарстана им. Г.Тукая — Александр Патраков
  • Художник по свету: лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» — Денис Солнцев (г. Санкт-Петербург)
  • Хореограф: заслуженный работник культуры России и Татарстана — Сергей Сентябов
  • Хормейстер: Леонид Тимашев

Июнь
13 июня суббота
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 600 ₽

