Новый взгляд на классическую комедию «Ревизор» в театре «Глобус»

Спектакль «Ревизор» — это оригинальная интерпретация известной комедии, в которой герои оказываются в замкнутом круге, не имея возможности выбраться. Под руководством театра «Глобус», обладающего репутацией за свои уникальные постановки, зрители смогут увидеть знакомую историю с новой стороны. Режиссер представляет героев как людей, попавших в заколдованный круг. Вместо обличений и разоблачений, зрителей ожидает увлекательное повествование о «голубых воришках» и яркий полет творческой фантазии «инкогнито из Петербурга».

Музыкальная составляющая спектакля

Музыкальное сопровождение спектакля включает в себя произведения Иоганна Штрауса-сына, а также русские и китайские народные песни, что добавляет глубину и атмосферу происходящему на сцене.

Спектакль для широкой аудитории

Спектакль будет особенно интересен любителям театра и поклонникам классики, желающим увидеть новую интерпретацию привычной истории!