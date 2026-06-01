Спектакль Ревизор

Режиссёрская интерпретация «Ревизора» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» Санкт-Петербурга приглашает зрителей на новую постановку комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Режиссёр Исаак Штокбант, народный артист РФ, создал свой уникальный взгляд на классическое произведение, используя элементы буффонады и гротеска.

Действие комедии разворачивается в провинциальном городке, где царит взяточничество и кумовство. В день визита важного должностного лица из Петербурга царит паника: уездные чиновники путают его с заезжим мелким чиновником. Трудно представить, что кто-то не знаком с этой пьесой, которая уже долгое время занимает свое место в театральной и культурной жизни России.

Комическая версия классики

Исаак Штокбант сохранил авторский слог Гоголя, добавив комические элементы. На сцене зрители увидят чиновников в строгих мундирах, дополненных яркими панталонами «в цветочек». Главный герой, Хлестаков, своим поведением буквально переворачивает жизнь городка с ног на голову, создавая настоящий фарс. Музыка Шостаковича усиливает этот эффект, обрамляя классический текст Гоголя в новый, современный контекст.

Состав исполнителей

В театрализованном представлении участвуют лучшие артисты «Буффа»: Мурад Султаниязов, Ника Козоровицкая, Владимир Смилянец, Андрей Соловьёв, Сергей Магиленич, Михаил Трясоруков, Евгений Александров и другие талантливые актёры. В роли Хлестакова выступает неподражаемый Дмитрий Аверин, который отлично справляется с задачей воплощения обаяния и комических черт персонажа.

Эта постановка станет отличным выбором для тех, кто ценит оригинальные интерпретации классических произведений и интересуется саркастическими наблюдениями о человеческой природе.