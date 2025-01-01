Меню
Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
Режиссер Фархад Молдагали

О спектакле

Спектакль «Ревизор» в ТЮЗ им. Г. Мусрепова

В этом сезоне ТЮЗ им. Г. Мусрепова в Алматы радует зрителей классической комедией Николая Гоголя «Ревизор». Спектакль обещает стать настоящим театральным событием, который заставит вас задуматься и, конечно, не обойдется без смеха.

Смех как зеркало

Как говорится: «Почему смеётесь? Над собой смеётесь!» Смех — это самое справедливое зеркало, обнажающее наши недостатки. Часто мы смеемся не над поведением других, а над собственными ошибками, которые видим в их поступках.

Сюжет и конфликты

В центре действия — прибытие ревизора в маленький город, что вызывает настоящую панику в рядах чиновников. Подстроившись под ситуацию, главный герой, Хлестаков, оказывается в центре внимания и умело использует это в своих интересах. Его манипуляции открывают все тайные слабости местной власти и высмеивают их лицемерие и жадность.

Актуальность темы

Спектакль с ироничным взглядом показывает, как взяточничество и глупость пронизывают общество. Х хотя бы сто лет назад, проблемы остаются актуальными и сегодня. «Ревизор» — напоминание о том, что времена меняются, но человеческие слабости остаются неизменными.

Не упустите шанс увидеть этот яркий спектакль в ТЮЗ им. Г. Мусрепова и погрузиться в мир театрального искусства, который заставляет думать и смеяться одновременно!

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:30
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1500 ₽

