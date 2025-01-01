Спектакль Ревизор

Ревизор: музыкальная комедия в театре РОСТА

Театр РОСТА представляет оригинальную версию классической комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». В маленьком уездном городе чиновники предстают не только как казнокрады, но и как музыканты. По замыслу создателей спектакля каждый представитель власти и каждый горожанин становится музыкальным инструментом, который издает звуки под управлением дирижерской палочки Городничего — главного поклонника домашнего музицирования.

Загадка инкогнито и музыкальный оркестр

Вопрос, вольется ли инкогнито из Петербурга в народный оркестр или сразу выдаст себя фальшивыми нотками, является центральным. Под чью дудочку запляшут уважаемые государственные лица? И, наконец, чья партия окажется солирующей?

Особенности спектакля

Спектакль ставится в ГБУК МТЮЗ подразделении «Театр РОСТА» и основан на пьесе Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые души», с режиссёром Александром Нестеровым-Лейдерманом. Сюжет рассказывает о приезде ревизора в уездный город, где чиновники пытаются скрыть свои проступки и коррумпированность.

Особенность постановки заключается в музыкальном оформлении: каждый персонаж представлен как музыкальный инструмент, а действия сопровождаются живой музыкой под управлением дирижёра — Городничего. Спектакль будет интересен тем, кто ценит комедию и сатиру на бюрократию.