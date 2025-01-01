Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ревизор
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

16+
Режиссер Марина Есенина
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль Школьная Классика рекомендует

Пьеса «Отражение» — это современное произведение, которое станет ярким событием для школьников. Она погружает зрителей в актуальные проблемы, волнующие молодежь сегодня. Сюжет пьесы основан на жизненных ситуациях, знакомых каждому из нас.

О чем пьеса?

«Отражение» исследует темы самоидентификации, дружбы и сложности выбора. Главные герои сталкиваются с вызовами, которые знакомы молодежи: поиск себя, отсутствие поддержки и давление со стороны окружающих. Каждая сцена насыщена эмоциями и отражает реалии современности.

Зачем смотреть?

Это не просто спектакль, а встреча с вопросами, которые волнуют каждого подростка. «Отражение» предлагает зрителям возможность задуматься над важными аспектами жизни, что делает его особенно актуальным для школьной аудитории. Спектакль подходит для обсуждения в классе, создавая пространство для интересных бесед после его просмотра.

Итог

Не упустите возможность увидеть «Отражение» на сцене театра! Это спектакль, который поможет школьникам лучше понять самих себя и окружающий мир. Приходите с друзьями и погрузитесь в атмосферу театрального искусства!

Купить билет на спектакль Ревизор

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
12:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽
17:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽
В других городах
Ноябрь
29 ноября суббота
17:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
4 января в 16:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
24 ноября в 19:30 Театр комедии. Сцена на ВДНХ
от 1000 ₽
Волшебная прогулка
Детский Иммерсивный
Волшебная прогулка
31 октября в 11:00 Музей Буратино-Пиноккио
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше