Ревизор
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ревизор» в Новосибирском Театральном центре «Энергия»

Нас ждёт незабываемый спектакль по пьесе Николая Гоголя «Ревизор», который представят студенты 4 курса специальности «Артисты драматического театра и кино» под руководством мастера Петра Владимировича Южакова. Это яркое театральное событие станет отличной возможностью увидеть свежую интерпретацию классической комедии.

О спектакле

«Ревизор» — одно из самых известных произведений Гоголя, в котором остроумно поднимаются вопросы бюрократии, коррупции и человеческой натуры. Студенты театрального института представят свою версию этой пьесы, которая обещает быть полна юмора и сатиры, присущих оригинальному тексту.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль, а возможность прикоснуться к классике в исполнении молодых и талантливых актёров. Каждый из них продемонстрирует свои навыки в создании образов и передаче эмоций, а постановка расширит ваше представление о гоголевском сюжете.

Информация для зрителей

Приходите поддержать молодых артистов и насладиться качественным театральным искусством! Спектакль обещает быть не только интересным, но и познавательным, открывая новые грани известных персонажей.

Не упустите шанс увидеть «Ревизора» в новом свете в Новосибирском Театральном центре «Энергия»!

Купить билет на спектакль Ревизор

Октябрь
22 октября среда
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

