Ревизор
Киноафиша Ревизор

Ревизор

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкально-литературный концерт в Пермской филармонии

Приглашаем вас на уникальный музыкально-литературный концерт «Ревизор», который состоится в Пермской филармонии. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей театра и литературы.

Исполнители

В роли исполнителя выступит Заслуженный артист России Даниил Спиваковский, который представит художественное слово. Его мастерство и сценическое обаяние уже давно завоевали сердца телезрителей и театральной публики.

Что ожидать от концерта

Концерт будет основан на знаменитой комедии Николая Гоголя «Ревизор». Эта пьеса, которая остается актуальной и в современном обществе, исследует темы коррупции и лицемерия. В исполнении Спиваковского текст прозвучит с новой силой, भरясь музыкальным и драматургическим сопровождением.

Интересные факты

Гоголь написал «Ревизор» в 1836 году, и с тех пор она неоднократно экранизировалась и адаптировалась для сцены. Спектакль или концерт на основе этого произведения не оставит равнодушными ни поклонников классической литературы, ни любителей театра.

Не упустите шанс увидеть это впечатляющее представление и насладиться искусством, которое объединяет музыку и литературу.

Расписание

Пермь, 28 февраля
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

Фотографии

Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор

