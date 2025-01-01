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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Режиссер Андрей Кизилов
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ревизор» — вечная сатира на пороки общества

В театре, где царит смех и ирония, вновь поднимается завеса над классическим произведением Н. В. Гоголя — «Ревизор». Этот спектакль обещает стать настоящим событием сезона, погружая зрителей в мир сатиры и общественной критики.

Суть произведения

«Ревизор» — это не просто комедия, а глубокое исследование человеческой природы и социальных пороков. Гоголь, как мастер сатиры, поднимает острые вопросы глупости, стяжательства и коррупции, которые, к сожалению, не потеряли своей актуальности и в наши дни. Спектакль заставляет задуматься о том, как пороки общества проникают в каждую его сферу.

Смех как оружие

Одним из главных методов борьбы с пороками Гоголь считал смех. В «Ревизоре» он использует комические ситуации, чтобы обнажить недостатки чиновников и показать, как легко можно стать жертвой абсурда. Смех в этом спектакле не только развлекает, но и очищает душу, позволяя зрителям взглянуть на себя и на окружающую действительность с новой стороны.

Интересные факты

  • Премьера «Ревизора» состоялась в 1836 году и с тех пор не теряет своей популярности.
  • Спектакль был запрещен после первой постановки, так как Гоголь слишком остро критиковал действительность своего времени.
  • В театральной адаптации используются современные элементы, что делает спектакль актуальным для сегодняшней аудитории.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть «Ревизора» на сцене! Это уникальный шанс прикоснуться к великим произведениям и насладиться яркой игрой актеров. Спектакль будет идти на протяжении всего месяца, так что спешите приобрести билеты!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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