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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Андрей Тимошенко
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ревизор»: Вечная классика в новом свете

Спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Васильевича Гоголя – это не просто театральная постановка, а актуальный взгляд на вечные проблемы общества. Классика, написанная более 180 лет назад, продолжает оставаться в центре внимания. В ней Гоголь высмеивает человеческие пороки, которые, увы, не утратили своей актуальности.

Актуальность и злободневность

Несмотря на смену эпох и социальных систем, пороки и страсти людей остаются неизменными. Гоголь поднимает вопросы коррупции, лицемерия и человеческой слабости, которые, к сожалению, продолжают беспокоить нас и сегодня. Это создает возможность для осмысления и анализа современности через призму классического произведения.

Темы спектакля

Спектакль предлагает зрителям возможность задуматься о справедливости и наказании за зло. Он ставит перед нами важные вопросы: каковы границы человеческой морали? Как можно противостоять коррупции и лицемерию в нашем обществе? Эти темы делают «Ревизор» не только увлекательным, но и глубоким произведением, способным вызвать дискуссии.

Информация для зрителей

Билеты можно приобрести на сайте театра или в кассе. Не упустите возможность увидеть эту знаменитую пьесу в исполнении талантливых актеров и погрузиться в мир, где зло не остается безнаказанным.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 19 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
18:30 от 500 ₽

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