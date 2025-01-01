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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новая интерпретация «Ревизора» в «Мастерской 12» 

На Основной сцене театра «Мастерская 12» зрителей ждет свежая версия бессмертной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», поставленная режиссером Владимиром Панковым. Это не просто классическая интерпретация, а уникальный спектакль, который представит знакомую историю в новом свете.

Саундрама: музыка как участник действия

Владимир Панков выбрал жанр саундрамы, где музыка становится неотъемлемой частью спектакля, а не просто фоном. Музыку к спектаклю создали два талантливых композитора: Сергей Родюков, музыкальный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры», и Артём Ким, художественный руководитель ансамбля современной музыки «Omnibus». Их сотрудничество обещает создать уникальную звуковую атмосферу, которая усилит восприятие гоголевского сюжета.

Старинный театр в новой интерпретации

Действие спектакля разворачивается в старинном театре, что добавляет особую атмосферу. Режиссер использует оригинальные элементы: доморощенное устройство сцены, свечное освещение и настоящую суфлерскую будку. Эти детали позволят зрителям глубже погрузиться в мир Гоголя и ощутить всю театральность и динамику происходящего.

Трюки и театральность

Спектакль обещает быть насыщенным театральными трюками и яркими моментами, что делает его интересным как для поклонников классической комедии, так и для любителей современных театральных экспериментов.

Не упустите возможность увидеть «Ревизора» в уникальной интерпретации на сцене театра «Мастерская 12». Это будет незабываемое театральное событие, полное юмора, музыки и неожиданных поворотов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 3500 ₽
30 августа
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 4000 ₽
4 октября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 2000 ₽
5 октября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 3000 ₽

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