Спектакль Ревизор

Новая интерпретация «Ревизора» в «Мастерской 12»

На Основной сцене театра «Мастерская 12» зрителей ждет свежая версия бессмертной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», поставленная режиссером Владимиром Панковым. Это не просто классическая интерпретация, а уникальный спектакль, который представит знакомую историю в новом свете.

Саундрама: музыка как участник действия

Владимир Панков выбрал жанр саундрамы, где музыка становится неотъемлемой частью спектакля, а не просто фоном. Музыку к спектаклю создали два талантливых композитора: Сергей Родюков, музыкальный руководитель театра «Центр драматургии и режиссуры», и Артём Ким, художественный руководитель ансамбля современной музыки «Omnibus». Их сотрудничество обещает создать уникальную звуковую атмосферу, которая усилит восприятие гоголевского сюжета.

Старинный театр в новой интерпретации

Действие спектакля разворачивается в старинном театре, что добавляет особую атмосферу. Режиссер использует оригинальные элементы: доморощенное устройство сцены, свечное освещение и настоящую суфлерскую будку. Эти детали позволят зрителям глубже погрузиться в мир Гоголя и ощутить всю театральность и динамику происходящего.

Трюки и театральность

Спектакль обещает быть насыщенным театральными трюками и яркими моментами, что делает его интересным как для поклонников классической комедии, так и для любителей современных театральных экспериментов.

Не упустите возможность увидеть «Ревизора» в уникальной интерпретации на сцене театра «Мастерская 12». Это будет незабываемое театральное событие, полное юмора, музыки и неожиданных поворотов.