Спектакль Ревизор

Мюзикл «Ревизор» - новое прочтение классики

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — мюзикл «Ревизор», который представляет собой новое прочтение бессмертной пьесы Николая Гоголя. Режиссер и композитор Глеб Матвейчук создал захватывающее действо, в котором гротескные картины переплетаются с балканскими музыкальными мотивами.

Звёздный состав

В роли Городничего выступит звезда российской сцены Александр Балуев, а его супругу, Анну Андреевну, сыграет заслуженная артистка республики Южная Осетия Мария Порошина. Их игра обещает стать ярким акцентом спектакля.

Музыка и смысл

Глеб Матвейчук отметил: «Мы не изменили фактически ни слова в тексте Гоголя. Я видел свою задачу как раз в том, чтобы расширить смыслы с помощью музыки». Музыка в спектакле органично передаёт уникальную гоголевскую интонацию, сочетая в себе страшное и смешное, создавая атмосферу веселого балаганчика.

Масштабная постановка

Спектакль, ставший настоящим фейерверком эмоций, реализован на самой крупной в Европе сцене. В создании постановки принимали участие талантливейшие профессионалы: более 150 красочных костюмов от художницы Елены Симоновой, смелая сценография Даниила Ющенко, выразительные световые решения Ивана Виноградова и энергичная хореография Ирины Сатюковой. Это зрелище, которое нельзя пропустить!