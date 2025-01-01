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Ревизор
Билеты от 500₽
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Спектакль Ревизор

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Ревизор» - новое прочтение классики

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — мюзикл «Ревизор», который представляет собой новое прочтение бессмертной пьесы Николая Гоголя. Режиссер и композитор Глеб Матвейчук создал захватывающее действо, в котором гротескные картины переплетаются с балканскими музыкальными мотивами.

Звёздный состав

В роли Городничего выступит звезда российской сцены Александр Балуев, а его супругу, Анну Андреевну, сыграет заслуженная артистка республики Южная Осетия Мария Порошина. Их игра обещает стать ярким акцентом спектакля.

Музыка и смысл

Глеб Матвейчук отметил: «Мы не изменили фактически ни слова в тексте Гоголя. Я видел свою задачу как раз в том, чтобы расширить смыслы с помощью музыки». Музыка в спектакле органично передаёт уникальную гоголевскую интонацию, сочетая в себе страшное и смешное, создавая атмосферу веселого балаганчика.

Масштабная постановка

Спектакль, ставший настоящим фейерверком эмоций, реализован на самой крупной в Европе сцене. В создании постановки принимали участие талантливейшие профессионалы: более 150 красочных костюмов от художницы Елены Симоновой, смелая сценография Даниила Ющенко, выразительные световые решения Ивана Виноградова и энергичная хореография Ирины Сатюковой. Это зрелище, которое нельзя пропустить!

Режиссер
Глеб Матвейчук
В ролях
Александр Балуев
Мария Порошина
Инна Серпокрыл
Дмитрий Ломакин
Екатерина Лютова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
21 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
11 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽
12 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

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