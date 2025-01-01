Премьера сезона: «Ревизор» в Центральном доме работников искусств

На чердаке Центрального дома работников искусств состоится долгожданная премьера сезона! В основе спектакля лежит знаменитая комедия Н.В. Гоголя «Ревизор», которая продолжает оставаться актуальной и сегодня.

Сюжет

События разворачиваются в одном уездном городе, где местные чиновники в панике узнали о скором приезде ревизора с проверкой. Когда в гостинице появляется чиновник из Петербурга, Хлестаков, его принимают за ревизора. Это приводит к череде комичных ситуаций и разоблачений, которые заставят зрителей задуматься о человеческой природе и бюрократии.

О режиссере

Спектакль поставил заслуженный артист РФ Андрей Молотков, который известен своим уникальным подходом к классическим произведениям. Его интерпретация «Ревизора» обещает быть свежей и неожиданной, сохраняя при этом дух оригинала.

Интересные факты

«Ревизор» впервые был поставлен в 1836 году и с тех пор стал одним из самых востребованных произведений на российских сценах.

Комедия Гоголя не только развлекает, но и служит социальным комментарием, делая акцент на пороках общества.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который обещает множество смеха и глубоких размышлений. Приходите в Центральный дом работников искусств и станьте свидетелями захватывающего театрального события!