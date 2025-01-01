Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ревизор
Билеты от 650₽
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

Постановка
Рыжий театр 12+
Режиссер Роман Светлов
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 650₽

О концерте/спектакле

Вечная классика: «Ревизор» Николая Гоголя в Рыжем театре

Приглашаем вас на спектакль по знаменитой комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Это произведение, ставшее символом русской литературы, сохраняет свою актуальность и по сей день.

Уникальный стиль и атмосфера

Наш спектакль выполнен в классическом стиле, отражая как «дух, так и букву» авторского замысла. Водевильная легкость, остроумный юмор и беспощадная сатира — все это элементы, которые делают «Ревизор» настоящей выставкой вечных характеров и поступков. Вы увидите, как комические ситуации разворачиваются на фоне страха перед высшим Ревизором.

Историческая точность в деталях

Костюмы для спектакля созданы талантливым мастером по лекалам 30-х годов 19 века, что позволяет зрителям погрузиться в атмосферу того времени. Каждый элемент сценографии и костюма продуман до мелочей, чтобы передать дух эпохи и подчеркнуть комические черты персонажей.

Почему стоит увидеть этот спектакль?

«Ревизор» — это не просто комедия. Это глубокое исследование человеческой натуры, отражающее пороки общества. Спектакль обещает не только смех, но и повод для размышлений. Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку!

Ждем вас на нашем спектакле, чтобы вместе насладиться магией театра и бессмертным творением Гоголя!

Купить билет на спектакль Ревизор

Помощь с билетами
Октябрь
11 октября суббота
19:00
Рыжий театр Москва, Рудневка, 4
от 650 ₽

В ближайшие дни

Женихи по объявлению
16+
Комедия
Женихи по объявлению
2 января в 20:00 Театральный центр «На Страстном»
от 1000 ₽
Хрустальный трон
0+
Детские елки Детский
Хрустальный трон
25 декабря в 17:00 Московский продюсерский центр
от 3200 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
20 сентября в 17:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше