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Билеты от 2000₽
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

Постановка
Московский открытый театр кукол
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на классическую комедию: «Ревизор» в Московском открытом театре кукол

Московский областной театр кукол представляет новую постановку бессмертной комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Режиссером спектакля выступил Карен Нерсисян, а художественное оформление создал Андрей Запорожский. Ассистентом режиссера стала Дарья Казеева.

История театра и влияние Гоголя

Обращение к «Ревизору» не случайно: именно с этой пьесы началась история театра в 1933 году. Спектакль стал знаковым событием, которое запомнилось не только зрителям, но и самим артистам.

Сюжет и атмосфера

Постановка Карена Нерсисяна предлагает зрителям погрузиться в мир смешной и хулиганской комедии. Эта волшебно-сюрреалистическая интерпретация позволяет не только улыбнуться забавным ситуациям, но и осознать глубину человеческого страха, исследуя его различные проявления.

Гоголевский язык и афоризмы

Зрителям будет интересно не только следить за сюжетом, но и наслаждаться уникальным языком Гоголя. Особенно стоит обратить внимание на знаменитый эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива», который может заставить задуматься о глубинных истинах.

Не упустите возможность увидеть эту необычную интерпретацию классического произведения! Спектакль обещает быть ярким и запоминающимся.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
18:00 от 2000 ₽

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