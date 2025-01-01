Спектакль Ревизор. Версия

Экзистенциальный фарс по мотивам пьесы Николая Гоголя

Почти два столетия Николай Васильевич Гоголь подсылает к нам загадочного ревизора. С помощью своего искромётного текста автор пугает и сводит с ума жителей уездного городка, проверяя, живы ли ещё наши души и сохраняем ли мы ясный и чистый разум.

Сюжет и атмосфера

В спектакле «Ревизор. Версия» зритель попадает на народные гуляния в честь дня основания вымышленного города, в который, как известно, уже «едет ревизор». Городничему Антону Антоновичу Сквозник-Дмухановскому не до праздника: кто-то донёс на него, и в город послали тайного проверяющего из Петербурга. Сумеет ли городничий угодить столичному чиновнику и выйти сухим из воды? Придётся ли ему на этот раз отвечать за все прегрешения?

Изменения и надежды

Жизнь жителей городка может кардинально измениться после такой ревизии. Горожане будто перешагнули через что-то важное, предали свои светлые мечты и свернули на другую жизненную дорогу. Появление непохожего на всех них Хлестакова, вечного путника, разрушает их надежды на счастливую и беззаботную жизнь. Вместе с тем, он отрезвляет, проясняет сознание и рассеивает туман заблуждений.

Абсурд и туман

Смех и абсурд пронизывают спектакль, когда герои попадают в нелепые и почти абсурдные ситуации. Заблуждения персонажей достигают небывалых масштабов, а страх и помутнение рассудка, как вирус, разлетаются по городу. Один из персонажей, Земляника, в финале говорит: «Точно туман какой-то ошеломил…» Этот туман и станет предметом исследования в спектакле.

Сценография и музыкальное оформление

Сценографию и костюмы разработала Катерина Ламыкина, создавая вневременное пространство, в котором можно представить, что город N существует и сейчас. Вместе с композитором и саунд-дизайнером Глебом Патрикеевым, театральная команда разрабатывает особый жанр этой истории, который сформулирован как экзистенциальный фарс. Режиссёр по пластике Александра Колосовская помогает артистам создавать ярких и запоминающихся персонажей.

Не упустите возможность увидеть «Ревизор. Версия» — спектакль, который заставит вас задуматься о важном и повергнет в смех.