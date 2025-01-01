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Ревизор. Версия
Киноафиша Ревизор. Версия

Спектакль Ревизор. Версия

Постановка
Манекен 16+
Режиссер Игорь Бармасов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Экзистенциальный фарс по мотивам пьесы Николая Гоголя

Почти два столетия Николай Васильевич Гоголь подсылает к нам загадочного ревизора. С помощью своего искромётного текста автор пугает и сводит с ума жителей уездного городка, проверяя, живы ли ещё наши души и сохраняем ли мы ясный и чистый разум.

Сюжет и атмосфера

В спектакле «Ревизор. Версия» зритель попадает на народные гуляния в честь дня основания вымышленного города, в который, как известно, уже «едет ревизор». Городничему Антону Антоновичу Сквозник-Дмухановскому не до праздника: кто-то донёс на него, и в город послали тайного проверяющего из Петербурга. Сумеет ли городничий угодить столичному чиновнику и выйти сухим из воды? Придётся ли ему на этот раз отвечать за все прегрешения?

Изменения и надежды

Жизнь жителей городка может кардинально измениться после такой ревизии. Горожане будто перешагнули через что-то важное, предали свои светлые мечты и свернули на другую жизненную дорогу. Появление непохожего на всех них Хлестакова, вечного путника, разрушает их надежды на счастливую и беззаботную жизнь. Вместе с тем, он отрезвляет, проясняет сознание и рассеивает туман заблуждений.

Абсурд и туман

Смех и абсурд пронизывают спектакль, когда герои попадают в нелепые и почти абсурдные ситуации. Заблуждения персонажей достигают небывалых масштабов, а страх и помутнение рассудка, как вирус, разлетаются по городу. Один из персонажей, Земляника, в финале говорит: «Точно туман какой-то ошеломил…» Этот туман и станет предметом исследования в спектакле.

Сценография и музыкальное оформление

Сценографию и костюмы разработала Катерина Ламыкина, создавая вневременное пространство, в котором можно представить, что город N существует и сейчас. Вместе с композитором и саунд-дизайнером Глебом Патрикеевым, театральная команда разрабатывает особый жанр этой истории, который сформулирован как экзистенциальный фарс. Режиссёр по пластике Александра Колосовская помогает артистам создавать ярких и запоминающихся персонажей.

Не упустите возможность увидеть «Ревизор. Версия» — спектакль, который заставит вас задуматься о важном и повергнет в смех.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 16 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия Ревизор. Версия

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