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Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков)
Киноафиша Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков)

Спектакль Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков)

18+
Режиссер Петр Шерешевский
Возраст 18+

О спектакле

«Ревизор» в интерпретации Петра Шерешевского

Театр им. Ленсовета рад пригласить зрителей на гастроли Академического театра драмы им. А.С. Пушкина из Пскова с постановкой «Ревизор» в интерпретации режиссёра Петра Шерешевского. Это уникальный спектакль, который объединяет гиперреализм и мистический триллер, сатиру и современные мемы. В центре внимания — актуальные вопросы о продаже души и утрате ценностей в современном обществе.

Современные нотки классики

Режиссёр Петр Шерешевский, сохранив оригинальный текст пьесы, перенёс действие в наше время. Спектакль использует элементы кинофикации, которые добавляют новым оттенком классической истории. Режиссёр так описывал свою задумку: «В спектакле я стремился показать, как легко можно застать человека врасплох и заставить его потерять всё самое ценное».

Актуальность Гоголя

«Ревизор» — это не только самая известная пьеса в русской классической драматургии, но и произведение, которое продолжает оставаться актуальным. Николай Гоголь писал: «В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал». В новой интерпретации спектакль звучит по-новому, сохраняя при этом глубину и иронию Гоголя.

Номинации и достижения

Спектакль стал номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в 2020 году в пяти номинациях, включая «Лучший драматический спектакль большой формы» и «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский). Также в числе претендентов на награду были исполнители Евгений Терских и Дарья Чураева, последний из которых признан лауреатом за роль Марьи Антоновны.

Участие в фестивалях

Спектакль «Ревизор» был участником Всероссийского фестиваля «Реальный театр» в Екатеринбурге и фестиваля «Осенний марафон» в Петербурге, а также был представлен в различных городах России, включая Новороссийск и Астрахань. Это настоящее театральное событие, которое рекомендуется к просмотру всем любителям современной интерпретации классической драмы.

Фотографии

Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) Ревизор (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков)
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