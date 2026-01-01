«Ревизор» в интерпретации Петра Шерешевского

Театр им. Ленсовета рад пригласить зрителей на гастроли Академического театра драмы им. А.С. Пушкина из Пскова с постановкой «Ревизор» в интерпретации режиссёра Петра Шерешевского. Это уникальный спектакль, который объединяет гиперреализм и мистический триллер, сатиру и современные мемы. В центре внимания — актуальные вопросы о продаже души и утрате ценностей в современном обществе.

Современные нотки классики

Режиссёр Петр Шерешевский, сохранив оригинальный текст пьесы, перенёс действие в наше время. Спектакль использует элементы кинофикации, которые добавляют новым оттенком классической истории. Режиссёр так описывал свою задумку: «В спектакле я стремился показать, как легко можно застать человека врасплох и заставить его потерять всё самое ценное».

Актуальность Гоголя

«Ревизор» — это не только самая известная пьеса в русской классической драматургии, но и произведение, которое продолжает оставаться актуальным. Николай Гоголь писал: «В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал». В новой интерпретации спектакль звучит по-новому, сохраняя при этом глубину и иронию Гоголя.

Номинации и достижения

Спектакль стал номинантом Национальной театральной премии России «Золотая маска» в 2020 году в пяти номинациях, включая «Лучший драматический спектакль большой формы» и «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский). Также в числе претендентов на награду были исполнители Евгений Терских и Дарья Чураева, последний из которых признан лауреатом за роль Марьи Антоновны.

Участие в фестивалях

Спектакль «Ревизор» был участником Всероссийского фестиваля «Реальный театр» в Екатеринбурге и фестиваля «Осенний марафон» в Петербурге, а также был представлен в различных городах России, включая Новороссийск и Астрахань. Это настоящее театральное событие, которое рекомендуется к просмотру всем любителям современной интерпретации классической драмы.