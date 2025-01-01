Меню
Ревизор с продолжением
Спектакль Ревизор с продолжением

18+
Режиссер Валерий Фокин
Возраст 18+

О спектакле

Новая версия классики: «Ревизор» Гоголя в Александринском театре

Спектакль Н.В. Фокина по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» — значимое событие не только для творческого пути режиссера, но и для всей отечественной культуры. Первая премьера этой пьесы на александринской сцене состоялась почти 190 лет назад, в 1836 году, при непосредственном участии самого Гоголя. С тех пор «Ревизор» считается «государственной пьесой», актуальность которой не угасает с течением времени.

Важные факты о новом спектакле

В этом 2026 году «Ревизор» станет 11-ой сценической версией произведения Гоголя в Александринском театре и четвертым обращением к пьесе для Валерия Фокина, который является одним из лучших знатоков творчества автора. Его предыдущий «Ревизор», выпущенный в 2002 году, стал значимой вехой в истории театра, положив начало новому этапу развития главной национальной драматической сцены.

Значение спектакля для театра и аудитории

Спектакль 2002 года стал любимцем публики за 15 сезонов и оставил след в театральной истории. В 2018 году он был показан в последний раз, убедительно зарекомендуя себя как один из важнейших спектаклей XXI века. Устойчивые изменения в обществе требуют нового взгляда на это произведение.

Что ждать от новой интерпретации

В новом масштабе и с эффектной сценографией зрители смогут увидеть, как легкий юмор оборачивается драмой, а комические ситуации перерастают в нерациональный страх перед бедой. Зрители увидят, как классические элементы театра переходят в образы современности, обманчиво отображающие действительность.

Актерский состав и творчество команды

Главную роль Хлестакова сыграет талантливый артист Тихон Жизневский, а Городничего вновь сыграет народный артист России Сергей Паршин, знакомый зрителям по версии 2002 года. В спектакле задействована большая часть труппы, многие артисты которой уже играли в предыдущей постановке.

Юбилейные события театра

«Ревизор» станет центральным событием программы юбилейных мероприятий в честь 270-летия Александринского театра и 80-летия его Президента В.В. Фокина. Сценография и костюмы для спектакля разработал Алексей Трегубов, а художник по гриму — Ксения Малкина.

Февраль
Март
27 февраля пятница
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽
28 февраля суббота
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽
1 марта воскресенье
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽

