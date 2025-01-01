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Спектакль Реверс

Индустриальный цирк
Постановка
Московский театр мюзикла 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Экспериментальный спектакль Театра мюзикла

«РЕВЕРС» — это необыкновенно глубокая и динамичная постановка, которая исследует сложные и многослойные аспекты человеческой сущности. В центре внимания — внутренняя и внешняя борьба человека, столкновение его самых низких и самых прекрасных проявлений, которые могут проявиться лишь в экстремальных условиях. Это история о метаниях между противоположностями, стремлении измениться и возвращении к самому себе. В финале спектакля зрители становятся свидетелями важнейшего выбора, который предстает перед каждым человеком хотя бы раз в жизни.

Создатели и концепция спектакля

Режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина, вместе с канадским хореографом Деброй Браун, создали произведение, которое трудно отнести к какому-либо одному театральному жанру. Это уникальный спектакль, в котором смешиваются элементы драматического театра, физического театра, хореографии и акробатики. «РЕВЕРС» — это настоящая театральная лаборатория, где актеры не только играют роли, но и активно используют свои физические способности для того, чтобы выразить внутренний мир персонажей.

Хореография и акробатика как средство повествования

Один из самых ярких элементов спектакля — использование динамических пилонов, падений с высоты, полетов над зрителями и балансирования. Эти эффектные трюки, казалось бы, просто служат зрелищем для зрителей, но на самом деле они являются важным инструментом для раскрытия персонажей и их эмоционального состояния. Все эти элементы физического действия являются продолжением драматического сюжета и погружают зрителей в мир переживаний героев, усиливая впечатление от происходящего.

Философская глубина и динамика

«РЕВЕРС» — это не только визуальное и физическое шоу, но и философская рефлексия о выборе, изменении и самопознании. Спектакль заставляет задуматься о том, как далеко человек готов зайти, чтобы справиться с внутренними конфликтами, и какие последствия могут быть у его решений. Напряженная динамика действия в сочетании с сильной хореографией создает уникальное пространство, где эмоции, физическая сила и душевные переживания героев взаимодействуют друг с другом.

Режиссер
Андрей Кольцов
В ролях
Ирина Дрожжина
Роман Анохин
Никита Гергерт
Александр Гиренко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
14 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
19 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
21 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
26 сентября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
5 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
10 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
12 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
17 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
26 октября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
1 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
2 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
4 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
7 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
8 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
16 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
21 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
23 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
28 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
30 ноября
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
19:00 от 1700 ₽
5 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
6 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
19 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
20 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
26 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
27 декабря
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
2 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
3 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
4 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
5 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
9 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽
10 января
Московский театр мюзикла Москва, Пушкинская пл., 2/1
23:00 от 1500 ₽

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