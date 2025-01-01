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Киноафиша Ретро вечеринка

Ретро вечеринка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ретро-вечеринка в Уральском Театре эстрады: Погружение в атмосферу праздничного диско!

Приглашаем вас на удивительное и волнующее путешествие в мир музыкальных хитов, которые когда-то звучали из кассетных магнитофонов! Театр эстрады предлагает вам окунуться в атмосферу зажигательных Ретро-вечеринок и оторваться под любимые, ставшие легендарными песни.

Звёздный состав исполнителей

Артисты Театра эстрады исполнят популярные песни легенд российской музыки: Игоря Корнелюка, Михаила Муромова, Игоря Саруханова, а также известных ансамблей ВИА «Весёлые ребята» и «Фристайл». Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей ретро-музыки!

Фейерверк хитов, которые знает вся страна

Вас ждёт настоящий фейерверк любимых шлягеров! Зажигательные «На теплоходе музыка играет», «Малиновка» и лирические «Луна, луна», «Яблоки на снегу» — самые популярные Ретро-хиты будут звучать на грандиозной «Ретро вечеринке»!

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и насладиться музыкой, которая поднимает настроение и дарит радость!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 сентября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 20 сентября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 21 сентября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

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