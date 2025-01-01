Ретро-вечеринка в Уральском Театре эстрады: Погружение в атмосферу праздничного диско!

Приглашаем вас на удивительное и волнующее путешествие в мир музыкальных хитов, которые когда-то звучали из кассетных магнитофонов! Театр эстрады предлагает вам окунуться в атмосферу зажигательных Ретро-вечеринок и оторваться под любимые, ставшие легендарными песни.

Звёздный состав исполнителей

Артисты Театра эстрады исполнят популярные песни легенд российской музыки: Игоря Корнелюка, Михаила Муромова, Игоря Саруханова, а также известных ансамблей ВИА «Весёлые ребята» и «Фристайл». Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей ретро-музыки!

Фейерверк хитов, которые знает вся страна

Вас ждёт настоящий фейерверк любимых шлягеров! Зажигательные «На теплоходе музыка играет», «Малиновка» и лирические «Луна, луна», «Яблоки на снегу» — самые популярные Ретро-хиты будут звучать на грандиозной «Ретро вечеринке»!

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и насладиться музыкой, которая поднимает настроение и дарит радость!