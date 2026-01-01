Ретро-стендап: вечер смеха и ностальгии в Большевик Лофт

Приглашаем вас на особенный вечер «Ретро-стендап», где на сцене комики 30+ честно и смешно делятся своими историями о взрослой жизни. Здесь ностальгия встречается с современным юмором, создавая уникальную атмосферу.

Участники вечера

На сцене выступят пять талантливых комиков:

Елена Новикова — актриса, режиссёр, сценарист и резидент «Stand Up на ТНТ». Победительница «Открытый Микрофон на ТНТ».

Константин Бутаков — резидент «Stand Up на ТНТ».

Олег Щербак — стендап-комик и финалист «Comedy Баттл» на ТНТ.

Инга Стоколяс — резидент «Женский Стендап на ТНТ».

Ведущая шоу

Вечер будет вести Анна Засыпко — участница проекта «Битва за время». Она прекрасно знает, как завести аудиторию и создать настроение для вечера смеха.

Когда и где

Событие пройдет в «Большевик Лофт». Также вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей.

Сбор гостей начинается за час до начала программы. Рекомендуем приходить заранее, чтобы избежать задержек с заказами на кухню.

Возрастные ограничения

Возрастное ограничение — 18+. На входе необходимо предъявить паспорт. Лица, не достигшие 18 лет, не смогут пройти на мероприятие, даже в сопровождении родителей или законных представителей.

Приходите смеяться над жизнью вместе с теми, кто в ней уже что-то понял.