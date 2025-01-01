Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Retro Show / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это событие — настоящая находка для ценителей музыкальных хитов 90-х и 2000-х годов!
Каждую субботу в 20:30 мы отправляемся в незабываемое путешествие по акватории Невы. Под зажигательные ритмы любимых треков, таких как «Руки вверх», Агутина, Меладзе, Бьянки, Губина, Градусов и многих других, вы сможете петь и танцевать на открытой палубе.
Наш маршрут пройдет по живописным местам центра города, с выходом в Финский залив. Вы сможете насладиться закатом, а также увидеть такие знаковые места, как Лахта и Зенит Арена.
При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.
Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас на борту!