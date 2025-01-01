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Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
Киноафиша Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Летний проект «Гидровояж»: Retro Show на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Retro Show / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это событие — настоящая находка для ценителей музыкальных хитов 90-х и 2000-х годов!

Музыка, танцы и море эмоций

Каждую субботу в 20:30 мы отправляемся в незабываемое путешествие по акватории Невы. Под зажигательные ритмы любимых треков, таких как «Руки вверх», Агутина, Меладзе, Бьянки, Губина, Градусов и многих других, вы сможете петь и танцевать на открытой палубе.

Что вас ждет на вечеринке?

  • Вечерний рейс с 20:30 до 23:00.
  • DJ, MC и профессиональный фотограф.
  • Платный бар с разнообразными напитками и закусками.
  • Запрет на принос своей еды и напитков.

Маршрут и атмосфера

Наш маршрут пройдет по живописным местам центра города, с выходом в Финский залив. Вы сможете насладиться закатом, а также увидеть такие знаковые места, как Лахта и Зенит Арена.

Бронирование и важная информация

При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас на борту!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Университетская набережная, 13 Санкт-Петербург, Университетская наб., 13
20:30 от 2300 ₽

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