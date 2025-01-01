Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат

Летний проект «Гидровояж»: Retro Show на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную вечеринку в формате «Retro Show / Гидровояж на закат» от команды BardachOK. Это событие — настоящая находка для ценителей музыкальных хитов 90-х и 2000-х годов!

Музыка, танцы и море эмоций

Каждую субботу в 20:30 мы отправляемся в незабываемое путешествие по акватории Невы. Под зажигательные ритмы любимых треков, таких как «Руки вверх», Агутина, Меладзе, Бьянки, Губина, Градусов и многих других, вы сможете петь и танцевать на открытой палубе.

Что вас ждет на вечеринке?

Вечерний рейс с 20:30 до 23:00.

DJ, MC и профессиональный фотограф.

Платный бар с разнообразными напитками и закусками.

Запрет на принос своей еды и напитков.

Маршрут и атмосфера

Наш маршрут пройдет по живописным местам центра города, с выходом в Финский залив. Вы сможете насладиться закатом, а также увидеть такие знаковые места, как Лахта и Зенит Арена.

Бронирование и важная информация

При покупке от 6 билетов одним заказом возможна бронь стола. Обратите внимание, количество столов ограничено. Мероприятие строго для лиц старше 18 лет. Действует FC/DC.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события! Ждем вас на борту!