Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ретро-группа «Чародеи»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ретро-группа «Чародеи»

Ретро-группа «Чародеи»

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Ностальгия в ритмах советской эстрады

Ретро-группа «Чародеи» вновь порадует зрителей представительством лучших музыкальных хитов 60-80-х годов. Коллектив исполняет песни таких легендарных артистов, как Анна Герман, Лариса Мондрус, Валерий Ободзинский, Эдуард Хиль и Жан Татлян. Это уникальная возможность для всех любителей эстрадной музыки окунуться в атмосферу ушедшей эпохи.

Группа «Чародеи» не просто исполняет любимые мелодии, но и старается сохранить наследие советской музыкальной культуры. Это служит важной миссией для артистов, которые хотят передать молодому поколению лучшие песенные хиты прошлого, наполненные душевностью и искренностью.

Музыка, вызывающая воспоминания

Концерт «Чародеев» подарит зрителям погружение в мир известных кинофильмов и золотых шлягеров. Каждая песня — это история о настоящей дружбе, нежных чувствах и чувствах, которые остаются актуальными во все времена. Музыка будет сочетать в себе элементы легкой грусти и ностальгии, создавая особую атмосферу для всех присутствующих.

Не упустите шанс насладиться творчеством группы «Чародеи» и окунуться в незабываемый мир советской эстрады. Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто ценит глубину и красоту музыкального наследия.

 

Купить билет на концерт Ретро-группа «Чародеи»

Помощь с билетами
Июнь
7 июня воскресенье
17:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов
18+
Юмор

Сольный стендап концерт Тимур Джанкезов

30 мая в 21:30 Still Standup Moscow
от 1090 ₽
Виктор Зинчук
18+
Классическая музыка Акустика

Виктор Зинчук

5 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Никита Пересветов - стендап концерт
18+
Юмор

Никита Пересветов - стендап концерт

30 мая в 19:30 Standup Club на Трубной
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше