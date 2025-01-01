Рэп-театр представляет новый спектакль «РЕТРИТ»

Рэп-театр готов представить свою новую премьеру — спектакль «РЕТРИТ». Эта драма вплетает в себя комедийные эпизоды и неожиданные повороты, рассказывая историю о потере свежести в отношениях. Главные герои, супруги, сталкиваются с вопросом: смогут ли они сохранить свою семью, несмотря на нарастающие трудности?

В результате отчаянных мер, они решаются на поездку в место силы, но, как это часто бывает, что-то пойдет не так. Спектакль наполнен драйвом и узнаваемыми персонажами, что позволят каждому зрителю увидеть себя в этой истории.

О спектакле и его создателях

Автором текста для спектакля стал рэп-гуру Лев Re-pac Киселев, который поделился своим опытом: «Чтобы написать эти тексты, мне пришлось побывать на ретрите, расстаться с девушкой и отказаться от вредных привычек». Режиссура — Сергей Азеев. Провидение движений в спектакле на высоком уровне обеспечит хореограф Banzay.

Музыкальное сопровождение создано композиторами Александрой Петровой и Яковом Фишем, а за звук и свет отвечают профессионалы своего дела: Яков Фиш, Михаил Глушков и Артемий Коселев.

О проекте «Рэп-театр»

Рэп-театр был основан в 2022 году и стал дважды победителем конкурса Грантов Мэра Москвы. В текущем репертуаре театра находятся два рэп-мюзикла: «Преступление и наказание» — лауреат Большого детского фестиваля и номинант премии «Золотая маска», и «Идиот», который принимал участие в театральной программе книжного фестиваля «Красная площадь».

Не упустите возможность стать частью этой уникальной театральной афиши и погрузиться в мир современного искусства!