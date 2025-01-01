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Киноафиша Респиги. Бриттен. Дворжак. Григ

Респиги. Бриттен. Дворжак. Григ

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Классическая музыка под открытым небом: Респиги, Бриттен, Дворжак и Григ

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, который пройдет на крыше Zarenkov Gallery. В программе вечера — произведения известных композиторов Респиги, Бриттена, Дворжака и Грига.

Звучание для души

Каждый из этих композиторов оставил яркий след в истории музыки. Итальянский композитор Отторино Респиги известен своими оркестровыми картинами, такими как «Пинии Рима», которые перенесут вас в атмосферу древнего Рима.

Вдохновение Бриттена

Бенджамин Бриттен, английский композитор, привнес в классическую музыку элементы фольклора и современности. Его произведения часто отражают глубокие человеческие эмоции и социальные темы.

Эпоха романтизма с Дворжаком и Григом

Антонин Дворжак — чешский композитор, чьи мелодии полны народного колорита и духа родины. Эдвард Григ, норвежский композитор, прославился своими лирическими и романтичными произведениями, которые передают красоту северной природы.

Не упустите шанс

Концерт пройдет на крыше Zarenkov Gallery, что создаст уникальную атмосферу для наслаждения классической музыкой. Не упустите шанс погрузиться в мир прекрасных мелодий под звездами.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
19:00 от 1100 ₽

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