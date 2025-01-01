Resonance Records Fest

Завершение лета с Resonance Records

В последнюю субботу лета на большой сцене театра «Ласточка» состоится уникальное событие. Артисты лейбла и студии звукозаписи Resonance Records представят зрителям незабываемый музыкальный вечер. Это будет настоящая феерия звуков, где каждый найдет что-то для себя!

Участники вечера

На сцене выступят талантливые исполнители, среди которых:

Вертушка (Газманова)

(Газманова) МЦ Жесткое Ограничение

Чичако

Фрэнк?

Baldemoboy

Chonyatsky

Bernatas

Уфимский рейв

Volanz

И многие другие!

Что ожидать от мероприятия?

Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир современной музыки. Вы сможете насладиться разнообразием стилей и жанров — от электронной музыки до рэпа. Каждый из исполнителей привнесет свой уникальный стиль и атмосферу.

Не упустите шанс провести последний уикенд лета в компании талантливых артистов и зарядиться положительными эмоциями на весь осенний сезон!

Приглашаем всех!

Забронируйте свои места заранее и будьте готовы к незабываемому музыкальному опыту. Мы ждем вас на большом празднике музыки и творчества!