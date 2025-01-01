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Resonance Records Fest
Киноафиша Resonance Records Fest

Resonance Records Fest

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Завершение лета с Resonance Records

В последнюю субботу лета на большой сцене театра «Ласточка» состоится уникальное событие. Артисты лейбла и студии звукозаписи Resonance Records представят зрителям незабываемый музыкальный вечер. Это будет настоящая феерия звуков, где каждый найдет что-то для себя!

Участники вечера

На сцене выступят талантливые исполнители, среди которых:

  • Вертушка (Газманова)
  • МЦ Жесткое Ограничение
  • Чичако
  • Фрэнк?
  • Baldemoboy
  • Chonyatsky
  • Bernatas
  • Уфимский рейв
  • Volanz
  • И многие другие!

Что ожидать от мероприятия?

Это не просто концерт, а настоящее погружение в мир современной музыки. Вы сможете насладиться разнообразием стилей и жанров — от электронной музыки до рэпа. Каждый из исполнителей привнесет свой уникальный стиль и атмосферу.

Не упустите шанс провести последний уикенд лета в компании талантливых артистов и зарядиться положительными эмоциями на весь осенний сезон!

Приглашаем всех!

Забронируйте свои места заранее и будьте готовы к незабываемому музыкальному опыту. Мы ждем вас на большом празднике музыки и творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Ласточка Санкт-Петербург, Транспортный пер., 10а
18:30 от 800 ₽

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