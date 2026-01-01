Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Resonance 11 Years
Билеты от 10000₽
Киноафиша Resonance 11 Years

Resonance 11 Years

18+
Возраст 18+
Билеты от 10000₽

О концерте

Новая вечеринка Resonance в клубе DEX

Resonance продолжает свою успешную историю, и на этот раз устраивает эпичную вечеринку в клубе DEX. Проект, который когда-то начинался как радиопрограмма, трансформировался в масштабный лейбл и образовательную платформу. За годы своей деятельности Resonance провел множество незабываемых мероприятий, и новая вечеринка обещает стать ярким продолжением этой традиции.

Что ждать на вечеринке

Посетители смогут насладиться выступлениями резидентов Resonance, а также знакомыми и любимыми иностранными артистами, которые вдохновляли проект с самого начала. Атмосфера вечера будет наполнена живой музыкой и инновационными звуковыми решениями.

Зачем стоит прийти

Эта вечеринка — отличная возможность познакомиться с новыми талантами, получить заряд положительных эмоций и просто весело провести время в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Resonance 11 Years

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
23:00
Dex Москва, Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
от 10000 ₽

В ближайшие дни

В легком жанре
6+
Эстрада
В легком жанре
8 марта в 19:00 Фольклорный центр «Москва»
от 800 ₽
Слава
18+
Поп
Слава
15 августа в 22:00 Petter
от 8500 ₽
Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт
18+
Юмор
Алексей Сапрыкин. Десятое чтение. Экспериментальный концерт
26 февраля в 19:00 Stand Up Патрики
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше