Resonance 11 Years

Новая вечеринка Resonance в клубе DEX

Resonance продолжает свою успешную историю, и на этот раз устраивает эпичную вечеринку в клубе DEX. Проект, который когда-то начинался как радиопрограмма, трансформировался в масштабный лейбл и образовательную платформу. За годы своей деятельности Resonance провел множество незабываемых мероприятий, и новая вечеринка обещает стать ярким продолжением этой традиции.

Что ждать на вечеринке

Посетители смогут насладиться выступлениями резидентов Resonance, а также знакомыми и любимыми иностранными артистами, которые вдохновляли проект с самого начала. Атмосфера вечера будет наполнена живой музыкой и инновационными звуковыми решениями.

Зачем стоит прийти

Эта вечеринка — отличная возможность познакомиться с новыми талантами, получить заряд положительных эмоций и просто весело провести время в компании единомышленников. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!