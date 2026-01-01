Метафизика цветов: вечер, который изменит вас

Великие концерты бывают двух типов. Есть те, на которые приходят просто «послушать», и есть те, после которых человек уходит другим. Концерт «Метафизика цветов» — это именно тот случай, когда музыка становится путеводителем в мир внутреннего света и теней.

Программа концерта

Первое отделение этого вечера посвящено 5-й симфонии Петра Ильича Чайковского. Это произведение стало символом борьбы и преодоления, настоящей музыки судьбы. Исполнять симфонию будет Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Петра Дранга.

Во втором отделении вас ждёт премьера — фортепианный концерт «Рерих. Утро. Восток». Это сочинение посвящено духовному пробуждению и поиску света в себе. Солистом станет виртуоз Владимир Вишневский, а дирижировать будет сам автор композиции.

Этот вечер — не просто концерт. Это уникальная возможность замедлиться, услышать не шум, а тишину между звуками. Почувствовать, как классика говорит о нас, о нашем времени, и открыть в себе новые чувства.

Концерт в Московской консерватории

Концерт пройдет на Большой сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Продолжительность шоу — 120 минут с антрактом.

Если вам хочется другой музыки, других чувств и иной глубины — приходите на «Метафизику цветов»!