Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рерих. Утро. Восток
Билеты от 900₽
Киноафиша Рерих. Утро. Восток

Рерих. Утро. Восток

12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте

Метафизика цветов: вечер, который изменит вас

Великие концерты бывают двух типов. Есть те, на которые приходят просто «послушать», и есть те, после которых человек уходит другим. Концерт «Метафизика цветов» — это именно тот случай, когда музыка становится путеводителем в мир внутреннего света и теней.

Программа концерта

Первое отделение этого вечера посвящено 5-й симфонии Петра Ильича Чайковского. Это произведение стало символом борьбы и преодоления, настоящей музыки судьбы. Исполнять симфонию будет Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением дирижёра Петра Дранга.

Во втором отделении вас ждёт премьера — фортепианный концерт «Рерих. Утро. Восток». Это сочинение посвящено духовному пробуждению и поиску света в себе. Солистом станет виртуоз Владимир Вишневский, а дирижировать будет сам автор композиции.

Этот вечер — не просто концерт. Это уникальная возможность замедлиться, услышать не шум, а тишину между звуками. Почувствовать, как классика говорит о нас, о нашем времени, и открыть в себе новые чувства.

Концерт в Московской консерватории

Концерт пройдет на Большой сцене Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Продолжительность шоу — 120 минут с антрактом.

Если вам хочется другой музыки, других чувств и иной глубины — приходите на «Метафизику цветов»!

Купить билет на концерт Рерих. Утро. Восток

Помощь с билетами
Март
24 марта вторник
19:00
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
от 900 ₽

В ближайшие дни

Женский StandUp
18+
Юмор Живая музыка
Женский StandUp
26 мая в 19:30 Comedy Hall
от 990 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
20 апреля в 20:00 Ритм-блюз
от 1290 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
11 апреля в 16:00 Руки вверх!
от 1290 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше