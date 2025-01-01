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Reptiloid x Лауд
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Reptiloid x Лауд

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О концерте/спектакле

Неповторимое музыкальное событие в Тулуме

Приглашаем вас на уникальное шоу, которое не оставит равнодушным ни одного ценителя электронной музыки! В этот раз в Тулуме встречаются два ярких представителя музыкальной сцены: Рустам и проект ЛАУД.

REPTILOID: Возвращение легенды

REPTILOID, в прошлом один из самых именитых комиков России, теперь стал одним из самых неординарных диджеев. Его возвращение в Тулум обещает стать настоящим событием. Под его управлением танцполы наполняются энергией и оригинальными звуками, что делает каждое его выступление неповторимым.

ЛАУД: Разрушая жанровые рамки

ЛАУД — это популярный электронный проект из Уфы, в состав которого входят три талантливых артиста: Виталий Александров (Taly), Рамиль Абдеев (Goddeem) и Сергей Куликов (Smith). Главная задача коллектива — создавать и развивать электронную музыку в России, свободно экспериментируя с различными стилями и звуками.

За время своей карьеры ЛАУД успели посотрудничать с многими известными артистами, среди которых Boulevard Depo, GONE.Fludd, Thomas Mraz и многие другие. Их музыка — это вызов жанровым стереотипам и неординарный подход к созданию звукового искусства.

Не упустите возможность!

Не пропустите это музыкальное событие, которое запомнится надолго! Приходите в Тулум и станьте частью истории, которую создадут REPTILOID и ЛАУД. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 1 августа
Tulum Краснодар, Красная, 174
18:00 от 1000 ₽

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