РЭ.ПРЭСА
РЭ.ПРЭСА

Впервые в столице! Большой сольный концерт. Все лучшие треки. 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт РЭ.ПРЭСА в клубе «Eclipse»

В клубе «Eclipse» пройдет сольный концерт популярного рэпера РЭ.ПРЭСА, который обещает стать ярким событием для поклонников его творчества. Музыкант представит свои лучшие треки, а также новые композиции, которые порадуют любителей энергичной музыки.

Что ждет зрителей

Концерт станет настоящим шоу, где каждый сможет насладиться мощной энергетикой живого выступления. Рэпер известен своим уникальным стилем и неповторимой манерой исполнения, что делает каждое его выступление особенным.

Почему стоит посетить

Тем, кто ценит качественную музыку и динамику живого выступления, посещение этого концерта станет настоящим подарком. Не упустите возможность увидеть РЭ.ПРЭСА в действии и зарядиться положительными эмоциями!

Апрель
24 апреля пятница
20:00
Ритмы Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 34, пространство «Исткабель»
от 1500 ₽

