«Репка» Рустама Сагдиева — Первая детская опера композитора

Рустам Сагдиев, солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, делает дебют в качестве композитора с операми для детей. Его первая работа — опера «Репка», созданная по мотивам известной русской народной сказки, получит новую жизнь в стенах театра.

Идея и постановка

Идея создания оперы принадлежит художественному руководителю Академии, Ларисе Гергиевой. Она предложила Сагдиеву создать произведение на основе русского фольклора, сочетая традиционные мелодии с современными аранжировками. Музыка оперы наполнена узнаваемыми народными песнями, а сам сюжет также дополнен новыми персонажами, такими как Березонька, Липонька, Осинушка и Соловушка, а также Скоморох — рассказчик.

Фольклор и музыкальные инструменты

Опера погружает зрителей в мир русской народной культуры с помощью уникальных инструментов — треугольника, коробочки, ложек, трещотки и балалайки. Это не только музыкальное произведение, но и своеобразная хрестоматия фольклора для самых юных зрителей.

Премьера

Приходите на премьеру детской оперы «Репка», чтобы вместе с детьми насладиться веселым и увлекательным музыкальным путешествием по русским традициям!