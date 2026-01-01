Спектакль Репка

Детская опера «Репка» в Башкирском театре оперы и балета

8 июня в Башкирском государственной академическом театре оперы и балета состоится показ детской оперы «Репка» Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. Этот спектакль стал частью Всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России.

«Репка» — это первая опера композитора Рустама Сагдиева, созданная на основе известных русских народных сказок. Спектакль предназначен для самых маленьких зрителей и знакомит их с оперным жанром в доступной и увлекательной форме всего за полчаса. В основе сюжета лежит история о том, как репка вырастает такая большая, что ее не в силах вытащить даже самым сильным деревенским силачам. Однако, объединяясь и преодолевая разногласия, персонажи находят пути решения своих проблем.

Кто стоит за созданием спектакля?

Постановщица спектакля, Татьяна Наумова, является опытным режиссером и актрисой театра «СамАрт». По ее мнению, сказка «Репка» знакомит детей с основами оперы и учит важным жизненным урокам о необходимости взаимопомощи и преемственности поколений. «Сказка показывает, что даже самые маленькие могут внести свой вклад в общее дело», — делится она своими мыслями.

Музыкальная команда

Музыкальное сопровождение спектакля обеспечивает дирижер Алишер Бабаев. Азарт и энергетику на сцене подарят хореограф Павел Самохвалов и художники Марина Евдоченкова (по костюмам) и Эмиль Авраменко (по свету).

Приходите с детьми на «Репку» и откройте для них мир волшебства оперы!