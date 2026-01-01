Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Репка
Киноафиша Репка

Спектакль Репка

Режиссер Наталия Степаненко
Продолжительность 45 минут, без антракта

О спектакле

Музыкальный спектакль «Репка» — волшебство на сцене для самых маленьких

В «Репке» — известной русской народной сказке — в режиссуре Наталии Степаненко и художницы Ирины Титовец, трудности становятся забавными и веселыми. Когда большая репка вырастает в огороде, одному с ней не справиться. Но вместе, с помощью друзей, любая задача кажется простой!

Яркие персонажи и интерактивный формат

Спектакль наполнен веселыми героями, которые обязательно вызовут улыбки у детей и поднимут настроение взрослым. Он создан с учётом особенностей детского восприятия: здесь присутствуют игры-потешки и элементы интерактива. Дети будут постоянно переключаться между действием на сцене и активным участием в спектакле.

Музыка и атмосфера

Сказку сопровождает живая музыка на гуслях, дровах, балалайке и жалейке. Артисты также исполнят песни, которые сделают представление еще более захватывающим. Камерный формат этой постановки идеально подходит для первого знакомства ребенка с театром.

После спектакля

После показа дети смогут поближе узнать всех персонажей, что сделает встречу с театром ещё более запоминающейся. Мы рекомендуем данный спектакль зрителям от 3 лет. Пожалуйста, обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше