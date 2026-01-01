Музыкальный спектакль «Репка» — волшебство на сцене для самых маленьких

В «Репке» — известной русской народной сказке — в режиссуре Наталии Степаненко и художницы Ирины Титовец, трудности становятся забавными и веселыми. Когда большая репка вырастает в огороде, одному с ней не справиться. Но вместе, с помощью друзей, любая задача кажется простой!

Яркие персонажи и интерактивный формат

Спектакль наполнен веселыми героями, которые обязательно вызовут улыбки у детей и поднимут настроение взрослым. Он создан с учётом особенностей детского восприятия: здесь присутствуют игры-потешки и элементы интерактива. Дети будут постоянно переключаться между действием на сцене и активным участием в спектакле.

Музыка и атмосфера

Сказку сопровождает живая музыка на гуслях, дровах, балалайке и жалейке. Артисты также исполнят песни, которые сделают представление еще более захватывающим. Камерный формат этой постановки идеально подходит для первого знакомства ребенка с театром.

После спектакля

После показа дети смогут поближе узнать всех персонажей, что сделает встречу с театром ещё более запоминающейся. Мы рекомендуем данный спектакль зрителям от 3 лет. Пожалуйста, обратите внимание, что билеты на мероприятие приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста.