Спектакль Репка

Постановка
Кот Вильям 0+
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль для самых маленьких

В Театре «Кот Вильям» пройдет музыкальный спектакль, основанный на известной народной сказке «Репка». Эта история о семье, которая преодолевает трудности вместе, будет интересна как детям, так и их родителям.

Тематика и смысл

Спектакль учит важным жизненным урокам: преодолевать трудности можно не в одиночку, а благодаря совместным усилиям с близкими. Он воспитывает в зрителях умение смело и дружно бороться с проблемами и не опускать руки.

Для кого предназначен спектакль

Постановка рассчитана на зрителей в возрасте от 2 до 7 лет. Это отличная возможность для детей прикоснуться к традициям русской народной сказки через музыкальную интерпретацию.

Поддержка культурных инициатив

Спектакль организован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что подчеркивает его значимость в культурной жизни города.

Июль
19 июля воскресенье
11:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽
13:00
Кот Вильям Санкт-Петербург, просп. Испытателей, 30/2, БЦ Level Up, 3 этаж
от 1500 ₽

