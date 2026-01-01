Спектакль Репка

Музыкальный спектакль для самых маленьких

В Театре «Кот Вильям» пройдет музыкальный спектакль, основанный на известной народной сказке «Репка». Эта история о семье, которая преодолевает трудности вместе, будет интересна как детям, так и их родителям.

Тематика и смысл

Спектакль учит важным жизненным урокам: преодолевать трудности можно не в одиночку, а благодаря совместным усилиям с близкими. Он воспитывает в зрителях умение смело и дружно бороться с проблемами и не опускать руки.

Для кого предназначен спектакль

Постановка рассчитана на зрителей в возрасте от 2 до 7 лет. Это отличная возможность для детей прикоснуться к традициям русской народной сказки через музыкальную интерпретацию.

Поддержка культурных инициатив

Спектакль организован при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, что подчеркивает его значимость в культурной жизни города.

