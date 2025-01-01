Меню
Репка
Киноафиша Репка

Спектакль Репка

Постановка
Самарский театр оперы и балета 6+
Режиссер Татьяна Наумова
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера для самых маленьких: «Репка»

Бывает, что жизнь преподносит нам сюрпризы. Иногда они приятные: хорошо, когда репка вырастает большая-пребольшая. Но тогда возникает вопрос — как же ее вытащить? Ответ прост: только сообща, помирившись и оставив в стороне все разногласия.

На основе знакомой всем с детства сказки создана настоящая опера, рассчитанная на самых юных зрителей. В «Репке» сюжет обрел новые оттенки: помимо привычных персонажей, на сцене появляются поющие деревья и птицы, а также рассказчик-Скоморох. Это первая опера композитора Рустама Сагдиева, который получил задание от Мариинского театра написать детскую оперу на русскую тему.

Фольклор в музыке и тексте

Фольклорность «Репки» проявляется не только в музыке, но и в текстах и сюжете. «Основной материал оперы — это песни из разных регионов России, несколько стилизованные и видоизмененные, но все равно узнаваемые», — поясняет автор. В каком-то смысле эту оперу можно назвать хрестоматией русского фольклора для детей.

Творческое развитие композитора

С момента создания «Репки» Рустам Сагдиев успел написать еще несколько опер для детей и взрослых, продолжая исследовать богатство русской музыкальной традиции. Его работы остаются актуальными и интересными для зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность окунуться в мир ярких персонажей и мелодичных звуков, которые подарят вашему ребенку незабываемые минуты на театральной сцене!

В других городах
Ноябрь
1 ноября суббота
11:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
13:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
2 ноября воскресенье
11:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽
13:00
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
от 300 ₽

