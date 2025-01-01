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Репка
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Спектакль Репка

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 0+
Режиссер Александр Борок
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль для малышей: старый-добрый сюжет на новый лад

«Репку» расскажут, покажут и сыграют вместе с детьми! В центре сюжета — бабушка и дедушка, современные городские пенсионеры, которые вдохновились сказкой о гигантской репке и решили вырастить такую же у себя дома.

Однако затея не удалась с первого раза: из земли вырастали то хлопушки, то шапки, а иногда и совершенно неожиданные предметы — машинки, кареты и даже телевизоры. Но наш дедушка, в прошлом селекционер, не теряет надежды. Он превращает свои усилия в увлекательную и веселую игру, которая, как мы надеемся, понравится и поддержит наших маленьких зрителей.

Для кого?

Спектакль адресован самым маленьким зрителям от двух лет. Он не только развлекает, но и учит детей играть, а родителей — фантазировать. Обращая внимание на повседневные мелочи, зрители смогут увидеть, как все это можно превращать в игру, необходимую для познания мира на первых годах жизни ребенка.

Преимущества спектакля

  • Развитие воображения у детей через игру.
  • Вовлечение родителей в творческий процесс.
  • Забавные и неожиданные сюрпризы на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого веселого приключения и поддержать дедушку и бабушку в их неустанных попытках вырастить чудесный корнеплод!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 15 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
10:30 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽
Челябинск, 17 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 600 ₽ 18:00 от 600 ₽

Фотографии

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