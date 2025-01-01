Спектакль Репка

Интерактивный спектакль для малышей: старый-добрый сюжет на новый лад

«Репку» расскажут, покажут и сыграют вместе с детьми! В центре сюжета — бабушка и дедушка, современные городские пенсионеры, которые вдохновились сказкой о гигантской репке и решили вырастить такую же у себя дома.

Однако затея не удалась с первого раза: из земли вырастали то хлопушки, то шапки, а иногда и совершенно неожиданные предметы — машинки, кареты и даже телевизоры. Но наш дедушка, в прошлом селекционер, не теряет надежды. Он превращает свои усилия в увлекательную и веселую игру, которая, как мы надеемся, понравится и поддержит наших маленьких зрителей.

Для кого?

Спектакль адресован самым маленьким зрителям от двух лет. Он не только развлекает, но и учит детей играть, а родителей — фантазировать. Обращая внимание на повседневные мелочи, зрители смогут увидеть, как все это можно превращать в игру, необходимую для познания мира на первых годах жизни ребенка.

Преимущества спектакля

Развитие воображения у детей через игру.

Вовлечение родителей в творческий процесс.

Забавные и неожиданные сюрпризы на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого веселого приключения и поддержать дедушку и бабушку в их неустанных попытках вырастить чудесный корнеплод!