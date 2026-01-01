Оповещения от Киноафиши
Репетируем Шекспира
Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Современная драма, вдохновлённая Шекспиром

«Репетируем Шекспира» — молодёжная драма в двух действиях, которая исследует современную историю любви, перекликаясь с шекспировскими сюжетами. Это постановка студентов четвёртого актёрского курса Щепкинского училища, которые играют самих себя, погружаясь в события, напомнающие классическую веронскую историю.

Действие спектакля разворачивается в большом городе, отражая универсальные темы любви и страсти, способных произойти в любом уголке мира. Интересный факт: несмотря на современную интерпретацию, в спектакле сохраняется классическая структура и дух произведений великого драматурга.

Спектакль идёт на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет широкой аудитории насладиться творчеством молодых актёров. Это мероприятие будет особенно интересно любителям театра и поклонникам Шекспира, ищущим новые грани в известных историях.

Купить билет на спектакль Репетируем Шекспира

Помощь с билетами
В других городах
Март
31 марта вторник
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

В ближайшие дни

Моцарт и Сальери. Пир во время чумы
16+
Балет
Моцарт и Сальери. Пир во время чумы
13 марта в 19:00 Башкирский театр оперы и балета
от 600 ₽
Вредный элемент
16+
Драма
Вредный элемент
15 марта в 18:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 400 ₽
Вызывали?
16+
Комедия
Вызывали?
14 марта в 18:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 800 ₽
