Спектакль Репетируем Шекспира

Современная драма, вдохновлённая Шекспиром

«Репетируем Шекспира» — молодёжная драма в двух действиях, которая исследует современную историю любви, перекликаясь с шекспировскими сюжетами. Это постановка студентов четвёртого актёрского курса Щепкинского училища, которые играют самих себя, погружаясь в события, напомнающие классическую веронскую историю.

Действие спектакля разворачивается в большом городе, отражая универсальные темы любви и страсти, способных произойти в любом уголке мира. Интересный факт: несмотря на современную интерпретацию, в спектакле сохраняется классическая структура и дух произведений великого драматурга.

Спектакль идёт на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет широкой аудитории насладиться творчеством молодых актёров. Это мероприятие будет особенно интересно любителям театра и поклонникам Шекспира, ищущим новые грани в известных историях.