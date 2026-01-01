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Репетиция спектакля «Идиот»
Киноафиша Репетиция спектакля «Идиот»

Спектакль Репетиция спектакля «Идиот»

16+
Возраст 16+

О спектакле

Студенческий театр «Просвещение»

Студенческий театр «Просвещение» приглашает вас на уникальное театральное путешествие — драматическую композицию по мотивам романа Ф. М. Достоевского «Идиот» и воспоминаний его жены, Анны Григорьевны.

Жанр спектакля — репетиция
Этот формат, излюбленный театром, позволяет погрузиться в процесс создания постановки, где за кулисами раскрывается не только сюжет произведения, но и глубинные мысли автора. Формат «репетиции спектакля» был впервые опробован театром более десяти лет назад с «Ивановым» Чехова. На этот раз зрителям представится возможность по-новому взглянуть на шедевр Достоевского.

Основные акценты

  • Идея романа: «Изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете» (Ф. М. Достоевский).
  • Воспоминания Анны Григорьевны: Уникальные детали жизни и творчества писателя, его вдохновения и триумфа на литературных чтениях, которые вплетены в сюжет спектакля.

Форма и содержание
Спектакль «пройдётся по страницам романа», раскрывая перед зрителем ключевые эпизоды и идеи. При этом зрители смогут самостоятельно найти те мысли, которые окажутся для них наиболее значимыми. Включение воспоминаний Анны Григорьевны придаёт спектаклю особую глубину, добавляя личностное измерение к пониманию «Идиота».

Творческая команда

  • Драматическая композиция и режиссура — Александр Хохлов.
  • Сценография — Михаэла Берча.

Театральное наследие
Студенческий театр «Просвещение» укрепил свою репутацию, став лауреатом премии «Золотой сокол». Новаторские подходы театра и умение проникать в самую суть произведений продолжают удивлять и вдохновлять зрителей.

Оставьте себе место для размышлений — и до встречи на спектакле!

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