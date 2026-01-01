Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Рэп-опера «Сны небесного кита»

Рэп-опера «Сны небесного кита»

12+
Возраст 12+

О концерте

Уникальное шоу «Сны небесного кита» в Волгоградском планетарии

28 марта в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает вас на экспериментальное шоу — рэп-оперу «Сны небесного кита». Это не просто концерт, а интересное сочетание музыкальных жанров и культурных контекстов.

«Сны небесного кита» представляют собой авторский проект Виктории Алексеевой, джазовой и оперной певицы, а также международного эксперта в работе с голосом. Этот смелый синтез мировых классических хитов и современных хип-хоп битов переплетается с глубокими смыслами и лирикой.

Инновационный формат

Шоу создано в редком для России жанре Hip-hopera. Этот стиль набирает популярность и обещает стать музыкальным открытием года. Зрителей ждёт:

  • Пробирающий до мурашек вокал — голос Виктории Алексеевой удивит своей глубиной и эмоциональностью.
  • Изящная скрипка — виртуозное исполнение Анны Гладкой добавит академического лоска и насыщенности программе.
  • Экспрессивная хореография — Анна Коленькова визуально воплотит музыку в движении, привнося в шоу женственность и силу.
  • Полнокупольная проекция — на огромном экране развернется калейдоскоп историй от берегов затонувшей Атлантиды до древних китов, плывущих среди звёзд и планет.

Киты — хранители тайн

В шоу киты становятся не просто морскими обитателями, а символами мудрости и вибраций мироздания.

О Виктории Алексеевой

Виктория Алексеева — автор-исполнитель в стилях Neo-soul, Funk и RnB, её жизнь полна интересных событий. Более 18 лет она провела в Азии, гастролируя по Японии, Китаю и Гонконгу, а также изучая культуру в Индии, Малайзии, Камбодже и Лаосу. Она работала и жила в Таиланде и Индонезии (Бали), совмещая преподавательскую и концертную деятельность.

Виктория также является международным экспертом по работе с голосом и автором методики «Вокальная терапия». Она является руководителем Волжского хора при Драматическом театре и вокальной студии «Sky Whale» в Талисмане.

Не упустите возможность стать частью этого неповторимого шоу в Волгоградском планетарии!

Купить билет на концерт Рэп-опера «Сны небесного кита»

В других городах
Март
28 марта суббота
19:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 600 ₽

