Реникса
Киноафиша Реникса

Спектакль Реникса

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на классику: спектакль «Реникса» в Театре Суббота

Спектакль «Реникса» — это интересная интерпретация знаменитой пьесы А. П. Чехова «Три сестры». В этом произведении герои ищут смысл жизни, обращаясь к воспоминаниям о прошлом и надеждам на будущее.

Музыка и драма

Организатором этой уникальной постановки выступает театр «Суббота», который славится своими оригинальными подходами к классике. В «Рениксе» Чеховская драма сочетается с энергией музыкального свинга, создавая неповторимую атмосферу, которая привлечет внимание зрителей.

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для всех, кто ценит классическую литературу и интересные театральные решения. Он будет особенно интересен любителям драмы и поклонникам творчества Чехова. Не упустите возможность увидеть, как классический текст может обрести новое звучание на сцене!

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
26 декабря пятница
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽
18 января воскресенье
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽

