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Киноафиша Ренессансный оркестр. Пасхальный концерт

Ренессансный оркестр. Пасхальный концерт

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00

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