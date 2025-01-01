Меню
Ренат Атаев. 9 историй про то, как наука убила мистику. Сеанс сверхъестественного с его разоблачением
Ренат Атаев. 9 историй про то, как наука убила мистику. Сеанс сверхъестественного с его разоблачением

Ренат Атаев. 9 историй про то, как наука убила мистику. Сеанс сверхъестественного с его разоблачением

16+
О концерте/спектакле

Лекция о современных мифах в Библиотеке по естественным наукам РАН

Наш мозг — это фабрика по производству мистики, и несмотря на научные достижения, эта фабрика продолжает работать. Сегодня мы живем в мире, где квантовые компьютеры соседствуют с призраками, а нейросети — с астрологическими прогнозами. Ученые уже двести лет пытаются разобрать этот театр абсурда, но успехи очень относительны.

Разоблачения мифов — это не просто мемы и вирусные видео. Пока ученые пытаются объяснить, что призрак — это всего лишь инфразвук, блогеры радуют публику порцией нового контента о полтергейстах. Наука объясняет мир, но продает свои выводы не так эффективно, как хотелось бы, теряя в столкновении с мистическим флером.

Налет на «фабрику грез»

На этой лекции мы в роли научных экзорцистов проанализируем захватывающие городские легенды. Вот некоторые из них:

  • Дома с привидениями? Причина скорее всего кроется не в полтергейсте, а в грибке Stachybotrys chartarum (черная плесень), который может вызывать панические ощущения и даже визуальные галлюцинации.
  • Свет в конце туннеля? Это не мистический знак, а физиологическая реакция мозга в условиях нехватки кислорода. В таких моментах ваш мозг создает иллюзии, которые включают эффект «туннеля» — подобие «синего экрана смерти» вашей операционной системы.
  • НЛО времен Холодной войны? Это было больше похоже на спектакль спецслужб, чем на визит инопланетян. Проект ЦРУ «Синяя книга» служил для дезинформации и прикрытия секретных операций, включая расследование советских ядерных испытаний.

Вы узнаете, как миф о НЛО использовался западными спецслужбами на протяжении десятилетий и почему он до сих пор сохраняет популярность.

О лекторе

Ренат Атаев — научный журналист и дипломированный философ, возглавляющий одно из крупнейших сообществ о науках о живом в социальных сетях.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+

Ренат Атаев. 9 историй про то, как наука убила мистику. Сеанс сверхъестественного с его разоблачением

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

