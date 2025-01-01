Наш мозг — это фабрика по производству мистики, и несмотря на научные достижения, эта фабрика продолжает работать. Сегодня мы живем в мире, где квантовые компьютеры соседствуют с призраками, а нейросети — с астрологическими прогнозами. Ученые уже двести лет пытаются разобрать этот театр абсурда, но успехи очень относительны.
Разоблачения мифов — это не просто мемы и вирусные видео. Пока ученые пытаются объяснить, что призрак — это всего лишь инфразвук, блогеры радуют публику порцией нового контента о полтергейстах. Наука объясняет мир, но продает свои выводы не так эффективно, как хотелось бы, теряя в столкновении с мистическим флером.
На этой лекции мы в роли научных экзорцистов проанализируем захватывающие городские легенды. Вот некоторые из них:
Вы узнаете, как миф о НЛО использовался западными спецслужбами на протяжении десятилетий и почему он до сих пор сохраняет популярность.
Ренат Атаев — научный журналист и дипломированный философ, возглавляющий одно из крупнейших сообществ о науках о живом в социальных сетях.
Возрастное ограничение: 16+