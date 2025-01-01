Remolino. Новогоднее танго

Новогоднее танго с ансамблем «Remolino»

На сцене Мальтийской капеллы Воронцовского дворца состоится концерт известного ансамбля «Remolino». В программе — яркие сочинения Гальяно, Роты, Динику, а также классика Иоганна Брамса и танго Астора Пьяццоллы. Музыканты создадут атмосферу портовых кварталов Буэнос-Айреса, уютных кафе Парижа и ночных клубов Нью-Йорка.

2 января в 19:00 ансамбль «Remolino» представит программу «Новогоднее танго», которая станет идеальным музыкальным сопровождением зимних праздников. В этот вечер слушатели смогут насладиться произведениями, которые перенесут их из романтичной Франции в солнечную Италию, далее — в живописную Румынию и, в конце концов, в далекую Аргентину. Вся программа насыщена знаменитым танго великого Астора Пьяццоллы, который и вдохновил артистов на создание коллектива.

Творчество Астора Пьяццоллы

Астор Пьяццолла (1921–1992) — мастер аргентинского танго, оставил огромное наследие из около 1000 произведений, многие из которых исполнил сам. Участники ансамбля «Remolino» уверены, что «играя эту музыку, можно немного приблизиться к той силе воздействия и исполнительской энергии, которая присуща концертам и записям Пьяццоллы. Это шанс забыть о повседневности и почувствовать атмосферу портовых кварталов Буэнос-Айреса и ночных клубов Нью-Йорка». Будут воспоминания о страстных танцорах и певцах «tangueros» — всех тех, кто является частью танго-культуры.

Состав ансамбля

В концерте примут участие:

Эмиль Яковлев — скрипка

Олег Гулевский — баян

Кирилл Григорьев — контрабас

Михаил Блехер — фортепиано

Интересные факты о «Remolino»

Ансамбль «Remolino» был основан в 2005 году, во многом благодаря уютной и многогранной музыке Пьяццоллы. Коллектив активно сотрудничает с известными артистами, включая аргентинскую певицу Габриэлу Бергалло и инженериный театр «АХЕ». «Remolino» стал инициатором первой в России постановки опериты А. Пьяццоллы «Мария де Буэнос-Айрес», которая прошла в 2007 году.

Ждем вас 2 января в Мальтийской капелле! Пусть этот концерт станет ярким началом вашего нового года!