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Re_Member. Вспомни и воссоединись
Билеты от 1200₽
Киноафиша Re_Member. Вспомни и воссоединись

Re_Member. Вспомни и воссоединись

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Выставка-экспириенс в Центре современного искусства МАРС

22 февраля в Центре современного искусства МАРС открывается уникальная выставка-экспириенс «RE-MEMBER», ставящая перед собой амбициозную задачу — соединить искусство, технологии и духовные практики. Этот проект обещает стать настоящим феноменом в арт-индустрии, предлагая зрителям не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе создания искусства.

Концепция и методика

Автор выставки, куратор Динара РА, разработала концепцию, основанную на многолетних исследованиях человеческого потенциала и практиках осознанности. «Когда ежедневные разговоры с собой на земном языке заводят в тупик, остается лишь вспомнить язык души», — говорит она. Это пространство предоставляет возможность зрителям пройти внутренние процессы, вспомнить законы бытия и воссоединиться с истинным «Я».

Иммерсивный опыт и взаимодействие

Выставка «RE-MEMBER» — это не просто выставка, а иммерсивный, трансформационный опыт. Здесь зрители становятся соавторами, привнося свои смыслы и переживания в центральную линию замысла куратора. Проект включает в себя разнообразные формы художественного выражения: от объектов и инсталляций до полноценного спектакля, сложных световых решений и авторского музыкального сценария.

Ключевые элементы и символика

Название выставки, «RE-MEMBER», в буквальном переводе означает «вспомни и воссоединись». Этот концепт лежит в основе всех художественных решений, отражая путь эволюции сознания. «Ваша единственная цель — это цель вашей души» — таков главный посыл проекта.

Участие художников и авторов

Проект объединяет творчество более 10 художников, композиторов и цифровых авторов, работавших в таких известных местах, как Парижский Лувр. Здесь можно увидеть работы Евы Лузиани, Илоны Ализарчик, Кати Кузьминой и многих других. Среди авторов — моушн-дизайнер Дмитрий Вандишев и генеративный художник Иван Дианов, исследующий эволюцию и взаимосвязи в сложных системах.

Трансформационный Лабиринт и инсталляции

Выставка включает в себя трансформационный Лабиринт «22 энергий Вселенной», который помогает зрителям узнать свою ведущую энергию и понять личную миссию. Кинетическая инсталляция «Меркаба», созданная Динарой Ра, отражает ключевые символы сакральной геометрии. Также представлена художественная композиция «Хранители», в которой воплощены три сакральных арт-объекта: хранители Времени, Пространства и Иллюзии.

Приглашение к самопознанию

Выставка «RE-MEMBER» предлагает уникальное путешествие, которое откроет перед вами ключи для самопознания и духовного роста. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и трансформационного опыта!

Купить билет на выставка

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
24 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
25 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
26 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
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27 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
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28 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
29 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
30 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽
31 июля
Центр «Марс» Москва, Пушкарев пер., 5
12:00 от 1200 ₽ 12:10 от 1200 ₽ 12:20 от 1200 ₽ 12:30 от 1200 ₽ 12:40 от 1200 ₽ 12:50 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 13:10 от 1200 ₽ 13:20 от 1200 ₽ 13:30 от 1200 ₽ 13:40 от 1200 ₽ 13:50 от 1200 ₽ 14:00 от 1200 ₽ 14:10 от 1200 ₽ 14:20 от 1200 ₽ 14:30 от 1200 ₽ 14:40 от 1200 ₽ 14:50 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽ 15:10 от 1200 ₽ 15:20 от 1200 ₽ 15:30 от 1200 ₽ 15:40 от 1200 ₽ 15:50 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:10 от 1200 ₽ 16:20 от 1200 ₽ 16:30 от 1200 ₽ 16:40 от 1200 ₽ 16:50 от 1200 ₽ 17:00 от 1200 ₽ 17:10 от 1200 ₽ 17:20 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽ 17:40 от 1200 ₽ 17:50 от 1200 ₽ 18:00 от 1200 ₽ 18:10 от 1200 ₽ 18:20 от 1200 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 18:40 от 1200 ₽ 18:50 от 1200 ₽ 19:00 от 1200 ₽ 19:10 от 1200 ₽ 19:20 от 1200 ₽ 19:30 от 1200 ₽ 19:40 от 1200 ₽ 19:50 от 1200 ₽ 20:00 от 1200 ₽ 20:10 от 1200 ₽ 20:20 от 1200 ₽ 20:30 от 1200 ₽ 20:40 от 1200 ₽ 20:50 от 1200 ₽ 21:00 от 1200 ₽ 21:10 от 1200 ₽ 21:20 от 1200 ₽

Фотографии

Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись Re_Member. Вспомни и воссоединись

В ближайшие дни

Игровая программа «Команда Б»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Команда Б»
28 октября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
26 июля в 15:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Профессор Ягодкин и его подопечные»
9 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 28000 ₽
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