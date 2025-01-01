Выставка-экспириенс в Центре современного искусства МАРС

22 февраля в Центре современного искусства МАРС открывается уникальная выставка-экспириенс «RE-MEMBER», ставящая перед собой амбициозную задачу — соединить искусство, технологии и духовные практики. Этот проект обещает стать настоящим феноменом в арт-индустрии, предлагая зрителям не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе создания искусства.

Концепция и методика

Автор выставки, куратор Динара РА, разработала концепцию, основанную на многолетних исследованиях человеческого потенциала и практиках осознанности. «Когда ежедневные разговоры с собой на земном языке заводят в тупик, остается лишь вспомнить язык души», — говорит она. Это пространство предоставляет возможность зрителям пройти внутренние процессы, вспомнить законы бытия и воссоединиться с истинным «Я».

Иммерсивный опыт и взаимодействие

Выставка «RE-MEMBER» — это не просто выставка, а иммерсивный, трансформационный опыт. Здесь зрители становятся соавторами, привнося свои смыслы и переживания в центральную линию замысла куратора. Проект включает в себя разнообразные формы художественного выражения: от объектов и инсталляций до полноценного спектакля, сложных световых решений и авторского музыкального сценария.

Ключевые элементы и символика

Название выставки, «RE-MEMBER», в буквальном переводе означает «вспомни и воссоединись». Этот концепт лежит в основе всех художественных решений, отражая путь эволюции сознания. «Ваша единственная цель — это цель вашей души» — таков главный посыл проекта.

Участие художников и авторов

Проект объединяет творчество более 10 художников, композиторов и цифровых авторов, работавших в таких известных местах, как Парижский Лувр. Здесь можно увидеть работы Евы Лузиани, Илоны Ализарчик, Кати Кузьминой и многих других. Среди авторов — моушн-дизайнер Дмитрий Вандишев и генеративный художник Иван Дианов, исследующий эволюцию и взаимосвязи в сложных системах.

Трансформационный Лабиринт и инсталляции

Выставка включает в себя трансформационный Лабиринт «22 энергий Вселенной», который помогает зрителям узнать свою ведущую энергию и понять личную миссию. Кинетическая инсталляция «Меркаба», созданная Динарой Ра, отражает ключевые символы сакральной геометрии. Также представлена художественная композиция «Хранители», в которой воплощены три сакральных арт-объекта: хранители Времени, Пространства и Иллюзии.

Приглашение к самопознанию

Выставка «RE-MEMBER» предлагает уникальное путешествие, которое откроет перед вами ключи для самопознания и духовного роста. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и трансформационного опыта!