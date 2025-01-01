26 июля в самом центре Москвы, в ЦСИ М’АРС, пройдет уникальный фестиваль RE_MEMBER FEST. Это летнее событие объединит искусство, музыку и практики осознанности, чтобы подарить каждому день, наполненный новыми впечатлениями и состоянием гармонии.
Фестиваль станет уютным пространством для воссоединения с собственным «Я». Главной ценностью мероприятия является жизнь в моменте, в единстве с собой и окружающим миром. Погружение в мир ментальной и телесной осознанности пройдет в атмосфере живого общения и легкости, под сопровождение DJ и инструментальных лайвов на крыше ЦСИ М’АРС!
Познавательную часть программы составят мастер-классы, посвященные:
Фестиваль также предложит знакомство с самыми эффективными практиками для тела и ума, а также с ассортиментом локальных брендов, производящих ароматы, украшения и полезные продукты.
Участники марафона смогут жить свою лучшую жизнь, получая мультисенсорный опыт и проживая яркие эмоции. Они смогут постиженно исследовать смыслы, зашифрованные в инсталляциях иммерсивной выставки «Re_member: Вспомни себя»!
Присоединяйтесь к утренней йоге, выбирайте мастер-классы по интересам, исследуйте выставку, а вечером наслаждайтесь музыкой, мантрами и красотой заката. Фестиваль обещает подарить невероятные ощущения и личный момент вдохновения!