Спектакль Ремарк/Дитрих. Скажи, что ты меня любишь

Спектакль-концерт о любви Ремарка и Дитрих в Театре им. Вахтангова

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт, который погружает зрителей в мир самой великой истории любви XX века. Эта история - взаимоотношения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и американской дивы Марлен Дитрих.

О чем спектакль?

Спектакль раскрывает всю палитру преодолений, радостей и надежд «потерянного поколения». Зрители смогут увидеть грандиозную иллюзию Ремарка, который в своих письмах к холодной возлюбленной становится не просто писателем, а настоящим поэтом чувств.

Зачем это смотреть?

История Ремарка и Дитрих - это не только о любви, но и о времени, когда люди искали смысл жизни в хаосе послевоенной Европы. Этот спектакль будет интересен всем, кто ценит глубокие эмоции и хочет узнать больше о судьбах легендарных личностей.

Интересные факты

Эрих Мария Ремарк был одним из самых читаемых писателей своего времени, его произведения переведены на множество языков.

Марлен Дитрих, прежде чем стать голливудской звездой, была известной актрисой в Германии.

Их отношения стали символом сложной эпохи, полной надежд и разочарований.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и соприкоснуться с удивительной историей любви, которая оставила след в истории культуры!