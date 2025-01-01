Спектакль Ремарк/Дитрих. Скажи, что ты меня любишь

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт, который погружает зрителей в мир самой великой истории любви XX века. Эта история - взаимоотношения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и американской дивы Марлен Дитрих.
Спектакль раскрывает всю палитру преодолений, радостей и надежд «потерянного поколения». Зрители смогут увидеть грандиозную иллюзию Ремарка, который в своих письмах к холодной возлюбленной становится не просто писателем, а настоящим поэтом чувств.
История Ремарка и Дитрих - это не только о любви, но и о времени, когда люди искали смысл жизни в хаосе послевоенной Европы. Этот спектакль будет интересен всем, кто ценит глубокие эмоции и хочет узнать больше о судьбах легендарных личностей.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль и соприкоснуться с удивительной историей любви, которая оставила след в истории культуры!