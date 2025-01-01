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Ремарк/Дитрих. Скажи, что ты меня любишь
Билеты от 4000₽
Киноафиша Ремарк/Дитрих. Скажи, что ты меня любишь

Спектакль Ремарк/Дитрих. Скажи, что ты меня любишь

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт о любви Ремарка и Дитрих в Театре им. Вахтангова

Приглашаем вас на уникальный спектакль-концерт, который погружает зрителей в мир самой великой истории любви XX века. Эта история - взаимоотношения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка и американской дивы Марлен Дитрих.

О чем спектакль?

Спектакль раскрывает всю палитру преодолений, радостей и надежд «потерянного поколения». Зрители смогут увидеть грандиозную иллюзию Ремарка, который в своих письмах к холодной возлюбленной становится не просто писателем, а настоящим поэтом чувств.

Зачем это смотреть?

История Ремарка и Дитрих - это не только о любви, но и о времени, когда люди искали смысл жизни в хаосе послевоенной Европы. Этот спектакль будет интересен всем, кто ценит глубокие эмоции и хочет узнать больше о судьбах легендарных личностей.

Интересные факты

  • Эрих Мария Ремарк был одним из самых читаемых писателей своего времени, его произведения переведены на множество языков.
  • Марлен Дитрих, прежде чем стать голливудской звездой, была известной актрисой в Германии.
  • Их отношения стали символом сложной эпохи, полной надежд и разочарований.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль и соприкоснуться с удивительной историей любви, которая оставила след в истории культуры!

Режиссер
Сергей Сотников
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Петр Дранга
Петр Дранга

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 4000 ₽

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