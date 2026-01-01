Оповещения от Киноафиши
Рэм Урасин (фортепиано). Моцарт, Шопен, Яхин, Яруллин
Билеты от 100₽
Рэм Урасин (фортепиано). Моцарт, Шопен, Яхин, Яруллин

Рэм Урасин (фортепиано). Моцарт, Шопен, Яхин, Яруллин

12+
Возраст 12+
Билеты от 100₽

О концерте

Концерт пианиста Рэма Урасина в галерее искусств «Niko»

В галерее искусств «Niko» состоится концерт пианиста Рэма Урасина. В программе – произведения Моцарта, Шопена, Яхина и Яруллина. Профессор Московской консерватории Л. Н. Наумов отметил талант Урасина как искренний, теплый и элегантный, с мудростью и оригинальностью в трактовках произведений.

Программа концерта:

  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)
  • Рондо Ре мажор, K 485
  • Фридерик Шопен (1810 – 1849)
  • Соната си минор ор. 58
  • Рустем Яхин (1921 – 1993)
  • Музыкальный момент
  • Вальс-экспромт
  • Фарид Яруллин (1914-1943) – Рэм Урасин
  • Концертная сюита-фантазия на темы балета «Шурале»

Урасин – музыкант с ярким талантом, который успешно учился у профессора Льва Наумова. В 15 лет он уже завоевал первую награду на Международном юношеском конкурсе имени Фридерика Шопена в Москве, а спустя три года стал лауреатом XIII Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве.

Польские критики отмечали его удивительное исполнение, заявляя, что «это играл сам Шопен». В 2000 году он одержал победу на Международном исполнительском конкурсе в Монте-Карло, а в 2004-м был удостоен награды на конкурсе пианистов в Сиднее.

Урасин выступал на лучших сценах мира, включая Зал Гаво в Париже, Сантори-холл в Токио и Сиднейский оперный театр. Он сотрудничал с выдающимися музыкантами, такими как Михаил Плетнёв и Владимир Спиваков.

Казанские кинематографисты сняли о нем два фильма: «Это вечное чудо» и «Большая игра». Кроме того, его транскрипции для фортепиано стали популярными не только в Татарстане, но и за его пределами.

Урасин продолжает активно выступать с сольными концертами как в России, так и за границей. Концерт в галерее искусств «Niko» обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников виртуозного пианизма.

Купить билет на концерт Рэм Урасин (фортепиано). Моцарт, Шопен, Яхин, Яруллин

Помощь с билетами
Март
27 марта пятница
19:30
Niko Москва, Б.Тишинский пер., 19, стр. 1
от 100 ₽

