Рэм Урасин (фортепиано). Моцарт, Шопен, Яхин, Яруллин

Концерт пианиста Рэма Урасина в галерее искусств «Niko»

В галерее искусств «Niko» состоится концерт пианиста Рэма Урасина. В программе – произведения Моцарта, Шопена, Яхина и Яруллина. Профессор Московской консерватории Л. Н. Наумов отметил талант Урасина как искренний, теплый и элегантный, с мудростью и оригинальностью в трактовках произведений.

Программа концерта:

Вольфганг Амадей Моцарт (1756 – 1791)

Рондо Ре мажор, K 485

Фридерик Шопен (1810 – 1849)

Соната си минор ор. 58

Рустем Яхин (1921 – 1993)

Музыкальный момент

Вальс-экспромт

Фарид Яруллин (1914-1943) – Рэм Урасин

Концертная сюита-фантазия на темы балета «Шурале»

Урасин – музыкант с ярким талантом, который успешно учился у профессора Льва Наумова. В 15 лет он уже завоевал первую награду на Международном юношеском конкурсе имени Фридерика Шопена в Москве, а спустя три года стал лауреатом XIII Международного конкурса имени Ф. Шопена в Варшаве.

Польские критики отмечали его удивительное исполнение, заявляя, что «это играл сам Шопен». В 2000 году он одержал победу на Международном исполнительском конкурсе в Монте-Карло, а в 2004-м был удостоен награды на конкурсе пианистов в Сиднее.

Урасин выступал на лучших сценах мира, включая Зал Гаво в Париже, Сантори-холл в Токио и Сиднейский оперный театр. Он сотрудничал с выдающимися музыкантами, такими как Михаил Плетнёв и Владимир Спиваков.

Казанские кинематографисты сняли о нем два фильма: «Это вечное чудо» и «Большая игра». Кроме того, его транскрипции для фортепиано стали популярными не только в Татарстане, но и за его пределами.

Урасин продолжает активно выступать с сольными концертами как в России, так и за границей. Концерт в галерее искусств «Niko» обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и поклонников виртуозного пианизма.