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Рем Дигга
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+

О концерте

Рем Дигга: сольный концерт в Уфе

Рем Дигга впервые выступит в Уфе с большим сольным концертом! Этот артист завоевал популярность благодаря коллаборациям с многими известными исполнителями, такими как Miyagi & Эндшпиль, Каста, Звонкий, Смоки Мо, Триагрутрика, Guf и Баста.

Особое внимание стоит уделить клипу «I got love», где Рем Дигга появился вместе с Miyagi & Эндшпилем. Он собрал более миллиарда просмотров — это абсолютный рекорд для русскоязычных исполнителей. На концертах Рем Дигга зрители получают заряд энергии благодаря его уникальному речитативу, мощным битам и неповторимому вайбу.

Место и время проведения

Концерт состоится в Огнях Уфы по адресу: ул. 50-летия Октября, 19.

Возрастные ограничения

Рекомендуется посещение для зрителей старше 16 лет.

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В других городах
Октябрь
3 октября суббота
19:00
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19

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