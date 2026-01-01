Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рем Дигга
Киноафиша Рем Дигга

Рем Дигга

16+
Возраст 16+

О концерте

Сольный концерт Рэм Дигги: энергия и драйв на сцене

Не упустите возможность стать свидетелем яркого сольного концерта Рэм Дигги! Этот талантливый исполнитель радует своих фанатов уникальным стилем и неподражаемым сценическим образом.

Рэм Дигги — не просто артист, а именитый рэпер, который сотрудничал с множеством известных музыкантов, таких как Баста, Miyagi, Эндшпиль и Гуф. Его треки с артистами, такими как Каста и Звонкий, неизменно попадают в топы и собирают миллионы просмотров. Например, клип на песню «I got love» в исполнении Miyagi и Эндшпиля с участием Рэм Дигги стал настоящей сенсацией, собрав миллиард просмотров.

Фирменный речитатив Рэм Дигги, звучные биты и мощный вайб создают на сцене уникальную атмосферу, способную зарядить энергией даже самых холодных зрителей. Это именно тот концерт, который не оставит вас равнодушным!

Подготовьтесь к невероятному вечеру, полному страсти и глубоких эмоций. Приходите на концерт и насладитесь великолепным выступлением!

Купить билет на концерт Рем Дигга

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
20:00
Korston Казань, Николая Ершова, 1а
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Александр Иванов и группа «Рондо»
12+
Рок
Александр Иванов и группа «Рондо»
10 марта в 19:00 Пирамида
от 2800 ₽
Большой стендап в центре Казани
18+
Юмор
Большой стендап в центре Казани
7 марта в 20:00 Гадкий койот
от 640 ₽
Комедийное шоу «Острые язычки»
18+
Юмор
Комедийное шоу «Острые язычки»
26 февраля в 21:00 Comedy Crew
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше